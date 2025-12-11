Lo que hoy hacen los jóvenes sin pensar y el franquismo castigaba: prohibido el condón y vigilado el reguetón

Hace 50 años que murió Francisco Franco. Sin embargo, el CIS apunta que aún un 21,3% de los españoles considera que los años de dictadura franquista fueron buenos (casi una quinta parte de ellos, incluso, los estima muy buenos). Los que mejor valoran la dictadura son hombres, las personas mayores de 55 años y los votantes de derecha. Además, el 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años también tienen una visión positiva de la dictadura.

Esta visión puede ser contraria a muchas de las rutinas que tienen adquiridas los ciudadanos, también los incluidos entre estos grupos. El franquismo, como toda dictadura, trajo consigo represión y castigo para todo aquel que no cumplía con lo normativo establecido por el régimen.

Estos son los cinco comportamientos que el Franquismo no permitía y que hoy son rutinarios y normalizados:

Homosexuales "separados de los demás"

El colectivo LGTBI hoy en día tiene derechos y pueden expresarse con libertad. Durante la dictadura tenían que reprimirse y cumplir con las normas morales de la época. La Ley de Vagos y Maleantes instaurada en 1933 por la II República fue modificada en 1954 por el régimen franquista para asemejarlos a rufianes y proxenetas: "La producción de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que causan al tradicional acervo de buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad española, justifican la adoptación de medidas para evitar su difusión".

El artículo sexto de esta ley quedeba redactado de la siguiente manera: "A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: a) Internado en un establecimiento de trabajo o Colonia Agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. c) Sumisión a la vigilancia de los Delegados".

Solo la FET de la Jons

El expectro político en España lo componen actualmente multitud de partidos. Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España hasta Falange española. Sin embargo, durante la dictadura solo había legalizado un partido: por lo tanto, votar a Vox, Salf o PP, por muy afines que pudieran parecer sería imposible.

Tras su victoria, Franco obligó a unirse en un solo partido a Falange Española con la Comunión Tradicionalista. Surgió la FET de la Jons. La ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas exponía: "Quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional".

Los partidos no estaban prohibidos, pero solo existía la FET de la Jons. Por lo tanto, no había elecciones democráticas. Las otras opciones e ideas políticas eran clandestinas.

Prohibidos los condones

No solamente los preservativos, sino que estaban prohibidos absolutamente todos los métodos anticonceptivos. El Código Penal, en un capítulo dedicado completamente al aborto, castigaba a los que "con relación a medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos capaces de provocar o facilitar el aborto o evitar la procreación, realicen cualquiera de los actos siguientes".

De esta manera, se castigaba a quienes "los indicaran, tuvieran o no título, con ánimo de lucro; al fabricante o negociante que los vendiera a personas no pertenecientes al cuerpo médico o a comerciantes no autorizados para su venta; el que los ofreciera, vendiera, suministrara o anunciara en cualquier forma".

Estaba prohibido igualmente "cualquier género de propaganda anticonceptiva" y "la divulgación en cualquier forma que se realizare de los destinados a evitar la procreación, así como exposición pública y ofrecimiento en venta".

Penado el adulterio femenino

El Código Penal de 1944 establecía en su capítulo VI los delitos relacionados con el adulterio. "El adulterio será castigado con la pena de prisión menor", explica el Código Penal.

"Comete adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio".

Por su parte, para los maridos que engañaran a sus mujeres no se menciona la palabra adulterio. Expone el Artículo 452: "El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, o notoriamente fuera de ella, será castigado con prisión menor". La mujer también era castigada con la misma pena o con el destierro. El hombre, tal y como se explica, no podía estar con otra mujer en la casa matrimonial o notoriamente fuera de ella.

¿Un Spotify capado?

La censura durante el franquismo no coge por sorpresa a nadie. No solo en la prensa o los libros, también en el cine o la música, por lo que hoy Spotify estaría capado. El Periódico explica que hubo cambios en los diálogos de películas que se convirtieron en disparates antológicos. En Mogambo, para evitar que Grace Kelly incurriera en adulterio con Clark Gable, se transformó el matrimonio de ella en una relación de hermanos que dormían en la misma cama.

The Beattles no escapó tampoco a la censura franquista. La balada de John y Yoko Ono quedó prohibida por mencionar que la pareja se podía casar, como así lo había hecho anteriormente, en Gibraltar, junto a España. Corría el año 1969 y Franco había cerrado la verja, así que la canción quedó prohibida por mencionar la cercanía del Peñón. ¿Imaginan un Spotify capado? El reguetón estaría ampliamente perseguido, pero ¿cuántos himnos de la música española no habrían llegado siquiera a ver la luz? ¿Cuántos temas internacionales nos habríamos perdido en España?