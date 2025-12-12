El acusado de quemar un bloque de pisos con los vecinos dentro en Camas acepta cinco años de cárcel

Finalmente, el varón acusado de quemar un bloque de pisos en la localidad sevillana de Camas en 2023 ha sido condenado a cinco años de cárcel. El hombre ha aceptado la sentencia in voce emitida por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla este miércoles 11 de diciembre.

Las partes llegaron a un acuerdo para rebajar la pena inicial, en la que la Fiscalía solicitaba hasta 12 años de prisión para él. Finalmente, se le ha impuesto la atenuante de drogacción para poder establecer una condena inferior. El varón no podrá acercarse a menos de 200 metros del inmueble en el que se produjeron los hechos ni a uno de sus vecinos durante los próximos tres años. Además, tendrá que pagar distintas indemnizaciones por los daños causados a los habitantes del bloque, sufriendo uno de ellos un trastorno de ansiedad inclusive.

Cabe recordar que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgaba en este caso los hechos producidos en la madrugada del 18 de mayo de 2023. Aquella noche, en torno a las 5 horas, el varón entró en el edificio y provocó un incendio que se saldó sin daños personales, pero sí con bastantes daños materiales. Tal y como ha reconocido en la sala, el escrito de acusación recogía que "con ánimo de atentar contra el patrimonio ajeno y a sabiendas de que se trataba de un inmueble habitado -siendo conocedor por tanto el riesgo que esto conllevaba para la integridad física de las personas-", decidió "colocar" en "la planta baja y en el rellano de la tercera planta una bombona y gasolina".

Para crear el fuego, el varón utilizó un mechero. La mecha provocó "una deflagración de gas derivada de dichos materiales". El incendió se propagó por todo el bloque y afectó a las siguientes viviendas: el Bajo A, Bajo B, Primero B, Segundo A, Segundo B, Tercero A, Tercero B y Cuarto B.

Todas han reclamado daños, aunque algunos han sido sufragados por el seguro. El resto han solicitado una cantidad superior a los 5.000 euros por lo ocurrido. Además, uno de ellos pedía por la asistencia que tuvo que recibir su mascota.

Podría no entrar en la cárcel

El varón solicitará la suspensión de la ejecución de la pena. Cabe recordar que el artículo 80 del Código Penal expone en su apartado quinto que "el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia" a las drogas.

Para ello, se debe certificar suficientemente que el condenado se encuentra "deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión". También se condiciona la suspensión de la ejecución a que no abandone el tratamiento, aunque se permiten las recaídas siempre que no se abandone el tratamiento.