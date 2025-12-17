Prisión para dos hombres que intentaron matar a otro a la salida de una discoteca en Sevilla: le clavaron un cuchillo

Prisión para los dos hombres que trataron de matar a otro a la salida de una discoteca en el Polígono Calonge de Sevilla en julio de 2023. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fallado la sentencia in voce con dos años y medio de prisión para uno de ellos y tres años y medio para otro. Ambos se enfrentaban a peticiones que alcanzaban incluso los nueve años de cárcel.

Los acusados han reconocido los hechos y han indemnizado a la víctima con 6.000 euros. El que menos pena de prisión ha recibido ha procedido a un pago mayor, mientras que el otro la ha indemnizado con un importe menor.

Cabe recordar que los dos varones eran juzgados por un suceso ocurrido en el Polígono Calonge, a las 6.30 horas del 8 de julio de 2023. En el ataque, uno de ellos portaba un paló de bambú y un cuchillo, mientras que el otro llevaba consigo un machete, según el relato de hechos de la Fiscalía asumido por los acusados.

El Ministerio Público apuntaba que, "de común acuerdo y con ánimo de acabar con la vida" de otra persona, persiguieron a la víctima "por las inmediaciones de la discoteca El Sabrosón". Al lograr darle alcance, uno de los acusados golpeó con un palo a la víctima "en la espalda a la altura del cuello". Al darse la vuelta, el otro le clavó el arma blanca "de arriba a bajo", expone la Fiscalía. desde la cara hasta el cuello.

Otras personas presentes tuvieron que intervenir, pero al momento de realizar la testifical describieron situaciones contrarias en la policía y en el juzgado de instrucción.

Las secuelas de la agresión

Con motivo de lo ocurrido, el varón tuvo que ser atendido por los servicios médicos tras sufrir un shock hemorrágico. La herida le afectó también en una cuerda vocal que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. El varón tardó en sanar un total de 90 días. Además, tiene una parálisis parcial en una zona del rostro, que afecta la movilidad de la mandíbula, y una cicatriz visible en la cara que le ha dejado un perjuicio estético de grado medio.

"Dichas heridas pusieron en riesgo vital a la víctima", apunta el relato aprobado por los asaltantes. "De no haber mediado la intervención de profesionales, hubiera corrido riesgo su vida".

Uno de los varones ya se encontraba en prisión provisional desde finales del pasado mes de mayo por los hechos ocurridos.