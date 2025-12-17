Un año de prisión para la madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el covid

La madre que decidió secuestrar a sus dos hijos, de entonces de 12 y 14 años, y sacarlos fuera de España para impedir que fueran vacunados contra la covid, ha sido condenada a un año de prisión tras considerarse probado un delito de sustracción internacional de menores.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla inhabilita además a la progenitora para el ejercicio del derecho de patria potestad durante un año, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.

El magistrado ha estimado que la mujer ha incurrido en la eximente incompleta de miedo insuperable y considera probado que el comportamiento de la acusada se puede derivar de que estaba "aquejada de una situación de angustia porque ella pensaba que si sus hijos se vacunaban podría acarrearles consecuencias negativas para su salud".

Argumentos del juez y de la defensa

En los fundamentos de derecho, el juez indica que dicho miedo estaba basado en un hecho real (la próxima vacunación de sus hijos) pero no aprecia la circunstancia completa porque podría haber tenido un comportamiento distinto, como comunicar al padre el paradero de los menores o dejarles comunicar con ellos.

La defensa de la procesada pidió que también se le estimara el desconocimiento de la ilicitud de su actuación, pero el magistrado argumenta que "es casi descabellado" pensar que la acusada no supiera que trasladarse con sus hijos al extranjero sin conocimiento del padre conllevara consecuencias penales graves.