Los andaluces se divorcian menos, pero son los que más lo hacen de España: ya se han separado más de 11.000 parejas

Los andaluces son los que más se divorcian de España, al menos en lo que a número total se refiere. De enero a septiembre de 2025, se registraron en Andalucía un total de 11.201 demandas de disoluciones matrimoniales. La Comunidad ha liderado los tres trimestres del curso natural, a pesar de que en comparación con el verano la cifra se ha reducido en más de un 20%, el mayor descenso de todo el territorio nacional con respecto al segundo trimestre del año.

Andalucía registró entre julio y septiembre un total de 2.935 demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios. En los tres meses anteriores, la cifra fue muy superior, alcanzando los 3.753, y en el primero de 4.514. Estas cifras están curiosamente por debajo de las registradas en 2024. Por entonces, los datos registrados mostraban: 4.679 separaciones en el primer trimestre, 5.029 en el segundo y 3.746 en el tercero.

Con estos datos en la mano, Andalucía ha bajado su porcentaje de divorcios y se sitúa en un 33,3 divorcios por cada 100.000 habitantes. Esto le deja prácticamente en la media nacional, que se sitúa en 33,8. Si en 2024 Andalucía estuvo siempre por encima de la media, en 2025 los datos llevan por debajo de la media nacional en el segundo y tercer trimestre.

Canarias y Baleares, con 41,9, encabezaron la lista nacional de la media de separaciones seguidos de la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2. Por debajo de la media nacional se situaron el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.

Los divorcios no consensuados bajan un 50%

Los datos, expuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recogen que en el tercer trimestre de 2025 se llevaron a cabo un total de 901 demandas de divorcio no consensuado. Este tipo de demandas fueron las que experimentaron un mayor descenso en la serie interanual. En total, fueron un 46,3% menos. La separación no consensuada también registró un descenso importante del 40%, solo se registraron 30.

Los divorcios consensuados registrados este verano fueron 1.910. Esta cifra es muy similar a la acogida en el tercer trimestre de 2024, el descenso fue apenas de un 0,5% menos. Se contabilizaron igualmente 89 separaciones consensuadas en toda Andalucía y solo 4 demandas de nulidad.

Aumentan las modificaciones de medidas

Un dato que sí sufrió un repunte en el tercer trimestre del año fue el de demandas de modificación de medidas consensuadas. Se presentaron un total de 491, un 10,1% más que el año anterior. Las no consensuadas fueron 783, registrando un descenso del 45,4% menos que hace un año.

Con respecto a las demandas relacionadas con los menores, las modificaciones de medidas de custodia y alimentos consensuadas se situaron en cifras similares al tercer trimestre de 2024. En total, fueron 1.131 (un 4,8% más). Las no consensuadas se redujeron en un 34,6% situándose en 799.