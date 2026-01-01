La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

El suicido de Sandra Peña es uno de los sucesos que han marcado para siempre a 2025. La joven sevillana se quitó la vida el pasado 14 de octubre y levantó a toda la comunidad educativa en contra del acoso escolar. "La situación ha llegado a un punto que ha explotado", recuerda su tío Isaac Villar, portavoz de la familia. Este 2026, tanto él como su hermana y su cuñado continuarán batallando para que lo ocurrido con Sandra no se vuelva a repetir. De hecho, ultiman la querella "contra el Irlandesas Loreto", que será presentada en las próximas fechas, para exigir responsabilidades penales en lo ocurrido: "Algo tiene que cambiar en el sistema".

Es decir, tienen previsto que este enero se abra una tercera vía de investigación para esclarecer si existieron responsabilidades penales en lo sucedido. Aunque por el momento no ha trascendido contra quién irá dirigido el escrito -si contra el Irlandesas Loreto como persona jurídica o miembros de la dirección como personas físicas- y los delitos en los que se encuadran las actuaciones, los abogados ya tienen preparada la acusación.

Este proceso se sumará a los otros dos abiertos. Uno investiga la responsabilidad penal de tres alumnas por un caso de acoso. Cabe recordar que tanto las menores como los padres de Sandra y los miembros del equipo directivo del Irlandesas Loreto pasaron por la Fiscalía de Menores para explicar lo sucedido tras la investigación policial. Una vez concluya la investigación de la Fiscalía -en los casos de menores es quien instruye el caso- se procederá al archivo o a la apertura del juicio oral.

La otra vía se encuentra paralizada. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, apuntó que el expediente incoado desde su departamento está paralizado a la espera, precisamente, de las conclusiones de la Fiscalía. Una vez se pronuncie el Ministerio Público, se reanudará la investigación sobre el caso.

Reunión familia-consejera en enero

Después de conocerse la paralización del expediente, la familia de Sandra Peña pidió a María del Carmen Castilla una cita para conocer en qué punto se encontraba este justo antes de la paralización. La respuesta por parte de la administración fue inmediata. "Tardaron minutos en contestarnos y nos emplazaron a primeros de año porque ahora mismo está todo parado por estas fechas. El 7 u 8 de enero nos darán la cita", refiere Isaac Villar. Aun así, desde la familia quieren dejar claro un mensaje: "Nos sentimos bastante reforzados por la Junta de Andalucía y de la Fiscalía".

Los familiares de Sandra Peña creen que el Ministerio Público ha puesto sobre la mesa todos los recursos posibles para esclarecer lo ocurrido. A priori, también a inicios de este 2026 será cuando se conozcan los resultados de esta investigación.

Los miembros de la familia Peña-Villar reclaman exactamente lo mismo que cuando ocurrió el trágico suceso: "Que las sanciones para sean importantes para que no se vuelve a repetir. Por Sandra no podemos hacer nada, pero no sería justo ni por ella ni por el resto de niños". Además, sobre la querella que se presentará a inicios de este año contra el colegio, Isaac Villar explica que los abogados entienden que "hay motivos más que suficientes".

En último lugar, Isaac Villar resaltaba en conversación con El Correo de Andalucía el apoyo que han recibido a lo largo de estos últimos meses por parte de la sociedad. "Algo tiene que cambiar en el sistema. No queremos que se pare -este movimiento en contra del bullying- porque tiene que haber un momento en que se acabe -el acoso escolar-. Tiene que ser ahora".