De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

La Justicia andaluza comienza hoy, 1 de enero de 2026, una de las mayores transformaciones de su historia. La ley 1/2025, conocida popularmente como ley de Eficiencia, debe aplicarse en Sevilla, el resto de capitales andaluzas y las grandes ciudades como Jerez de la Frontera, Algeciras, El Puerto de Santa María y Motril para culminar su tercera fase: los Juzgados son ya sobre el papel Tribunales de Instancia. Sin embargo, sobre la mesa aún hay muchas dudas con respecto al sistema llegado para mejorar la Justicia española.

"Lo único que ha salido son los destinos que nos van a tocar. Me parece que va a resultar caótico, al menos al principio y durante un tiempo". Esa es la respuesta de una funcionaria del sistema judicial andaluz sobre el modelo de trabajo que tendrá que asumir desde este jueves 2 de enero. Ella prefiere encomendarse al futuro: "Ya veremos cómo va rodando".

El cambio supone una gran transformación: se pasa de un sistema unipersonal a uno colegiado. Por definirlo de manera un poco más gráfica, si antes se trabajaba como si cada juzgado fuera una columna con escalones en el que el juez ocupaba la parte más alta y hacia abajo tenía una serie de trabajadores; ahora se trabajará en modo pirámide, con filas donde la presidencia estará arriba del todo, pero no conocerá quién está al cargo de los procedimientos que le llegan. En el nuevo sistema, los letrados de la administración de justicia ganarán peso: tendrán que ocupar cargos de gestión a partir de ahora.

En total, Andalucía ha invertido 53 millones de euros para poder llevarlo a cabo: se han adecuado edificios, se han instalado nuevos sistemas informáticos y habrá que destinar nuevas partidas a gastos de personal. El montante, ha repetido en varias ocasiones José Antonio Nieto, consejero de Justicia, sale de las arcas de la Comunidad: "No nos han llegado los recursos del Ministerio. Pero hemos huido de la confrontación, aunque nos hubiera gustado contar con más colaboración y recursos".

Así se organizan los Juzgados hasta el 31 de enero de 2025. / Ministerio de Justicia.

"La meta es loable, pero..."

A pesar de todo, la implantación para este 1 de enero no será completa, por mucho que se quiera: es inviable. Jesús Madroñal, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y presidente de la APM en Andalucía Occidental, explica en conversación con El Correo de Andalucía que el objetivo perseguido es "loable", pero, "como todo, no se puede hacer sin presupuesto".

Madroñal apunta que la inversión ha sido mínima para los funcionarios que se admitirán y por tanto "insuficiente" para poner en marcha la ley. El magistrado ejemplifica con el caso de Sevilla: "No podemos aplicar un sistema organizativo si tenemos dispersos los órganos judiciales en cuatro, cinco o seis. Esto funciona si estamos todos en un mismo edificio, pero no con esta dispersión".

Como botón de muestra de las dificultades existentes para implantar el sistema están los pequeños Tribunales de Instancia que comenzaron a funcionar en julio en los partidos judiciales más pequeños. "A veces han seguido exactamente igual. Por ejemplo, porque el propio sistema no estaba preparado, porque no hay comunicación de cada puesto de funcionario… Entonces, al final esto se ha convertido en una carrera o lucha política entre el gobierno y las distintas administraciones implicadas".

En definitiva, para este jueves tenerlo todo listo "no va a ser posible, al menos en Sevilla". "Hay partidos judiciales donde esto se va a tener que hacer de manera progresiva al margen de la ley", apunta el magistrado, que elogia el trabajo de la decana Reyes Vila y el desarrollo de un plan a tres meses vista "para integrar a los funcionarios de Andalucía, el cambio de escala...".

"Sin anestesia es imposible", remarca Madroñal. La adaptación implicará, además, "un retraso en el reparto, en la tramitación de asuntos y en el conocimiento de los casos por parte de los jueces". Apunta que han perdido "protagonismo" dentro de la cadena. "Ojalá los Juzgados de Guardia no se vean resentidos", desea Madroñal. "No podemos implantar un sistema sin una preparación previa. Esto no se trata de ver quién falla o a ver quién no llega. Todo el mundo está preparado, pero en la práctica no ha sido así, hay flecos".

Todos los datos de la gran transformación de la Justicia En total, se han terminado de transformar los 12 partidos judiciales más grande de Andalucía. El cambio afectará a más de la mitad de los funcionarios del sistema judicial, un total de 5.000, y se han adaptado 1.444 órganos. Entre ellos, 700 Juzgados de Paz transformados en Oficinas de Justicia Municipales. A pesar de que el Ministerio de Justicia no amplió las plazas de jueces en Andalucía en el último año, la Consejería ha creado o estabilizado un centenar de nuevas plazas, entre ellas doce en los partidos judiciales de la tercera fase. La nueva RPT aprobada incluye igualmente algunos cambios, como la inclusión de jefes para un sistema piramidal: en total, habrá 228 nuevos puestos de jefatura que antes no existían (218 en los Tribunales de Instancia y diez en los Registros Civiles). Por último, también se han transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer.

"El CGPJ no ha reformado los reglamentos"

El magistrado sevillano Edmundo Rodríguez, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia y portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, explica que la reforma es "un reto" en todo el panorama nacional. "Esto permitirá que el personal de la administración de justicia preste servicio indistintamente en su sección civil, penal, contenciosa o laboral, en lugar de en departamento estancos como eran los juzgados", remarca.

"Por otro lado, facilita que se incremente el número de efectivos de la judicatura, que es el gran cuello de botella para resolver litigios, pues no habrá que crear juzgados, con toda la inversión que conlleva, sino plazas judiciales, menos costosas", elogia Rodríguez sobre el cambio.

Así deben funcionar los Juzgados a partir del 1 de enero. / Ministerio de Justicia.

No obstante, cree que a partir de este jueves hay que hacer "el mayor esfuerzo". "Las relaciones de puestos de trabajo están aprobadas desde hace tiempo, la fiscalía se ha reorganizado y están finalizando los concursillos entre Letrados de la Administración de Justicia para hacerse cargo de los nuevos servicios".

La crítica de Rodríguez va dirigida al Consejo General del Poder Judicial: "No ha reformado los reglamentos necesarios para que la judicatura pueda adaptarse a estos nuevos tribunales, generando inseguridad y desconcierto, puesto que cuestiones tan decisivas como el reparto de asuntos, la organización de las guardias, la atención a detenidos o el señalamiento de vistas carecen de una regulación imprescindible, que adapte los vigentes reglamentos a las exigencias de la Ley Orgánica 1/2025. Este retraso por parte del CGPJ es preocupante, pues va a generar distorsiones que esperamos se superen si no se demoran más los cambios reglamentarios imprescindibles".

"Lo vemos con escepticismo"

Alejandro Vega, vocal de Foro Judicial Independiente y magistrado del Juzgado de lo Social 6, tilda la implantación de los Tribunales de Instancia de "cambio grande". "Pasamos de un sistema de pequeños juzgados unipersonales con organización pequeñita, pero muy rodada, a un sistema nuevo de organización piramidal que está por ver si mejorará la eficiencia. Todavía y sobre todo en los primeros pasos lo vemos con bastante escepticismo", explica. El cambio fundamental para él está en pasar de un modelo "más artesanal a una cadena de montaje".

Para Vega "se ha contado muy poco" con la particiación de las asociaciones de jueces en un proceso donde habrá "improvisación y peligro". La instauración en los grandes partidos judiciales llegará desde su punto de vista con "escepticismo" también. "No estamos en contra del modelo teórico, pero francamente creemos que le falta bastante para la eficiencia", deja claro. "No hay que engañarse, a veces hay expectativas muy altas por parte del Ministerio de Justicia. Hay una cierta distancia entre el mensaje y la realidad palpable".

El magistrado prevé unos primeros meses "difíciles", al menos el primer cuatrimestre. "Sigue haciendo falta inversión. Una parte del mensaje era crear plazas. Sin una ley de presupuestos, va a ser difícil, pero sigue siendo necesario", incide.