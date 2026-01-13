El hombre que incendió una residencia de mayores en Parque Alcosa se enfrenta a 20 años de prisión: "Vais a morir, guarras"

La Fiscalía de Sevilla pedirá 20 años de prisión para el hombre que prendió fuego a una residencia de mayores y personas con discapacidad en Parque Alcosa. El varón, de 49 años en el momento de los hechos, amenazó y finalmente quemó el colchón cama articulada a las cinco de la mañana, teniendo que intervenir Bomberos y Policía Local para evacuar a algunos de los residentes y confinar al resto en sus habitaciones: una decena de personas tuvieron que ser atendidas por dolencias de distinta índole.

Al varón, con una incapacidad reconocida del 67%, se le acusa de un delito de incendio y doce delitos de homicidio en grado de tentativa. El hombre cumplió el máximo de libertad provisional tras quedar detenido al día siguiente de los hechos, el 17 de abril de 2021, y actualmente se encuentra en libertad a la espera de este juicio. Eso sí, mantiene una orden de alejamiento al centro de 300 metros y a cada una de las víctimas de los mismos.

El relato de hechos de la acusación destaca que en el centro vivían personas "en su mayoría dependientes" y con "deterioro cognitivo y otras capacidades". Incluso, destaca que "en numerosos casos" los residentes presentaban "una movilidad muy reducida, requiriendo de asistencia para las actividades más básicas de la vida, incluso para levantarse de la cama".

El acusado prendió fuego con un mechero al colchón de su cama articulada, en el interior de su habitación, situada en la segunda planta. Esto provocó que quedara totalmente calcinada. Según la acusación del Ministerio Público, el hombre actuó "con la voluntad de que este se extendiese a otras dependencias y habitaciones de la residencia en las que se encontraban durmiendo los demás residentes". Además, "decidió continuar con su acción" a pesar de "la hora de la que se trataba y a sabiendas de que con su acción era probable que les causara la muerte".

Fue la rápida intervención de los Bomberos, Policía Local y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la que permitió salvar las vidas del resto de personas que se encontraban en la residencia. Emergencias de Sevilla destacó en el momento de los hechos que los trabajadores del centro habían activado los protocolos de autoprotección previstos, "facilitando a los bomberos la ubicación exacta del incendio y las medidas adoptadas".

No obstante, la Fiscalía sí remarca en su escrito de acusación que "la dirección del centro no adoptó las medidas de protección necesarias", ya que el acusado había amenazado en varias ocasiones al personal del centro y a los residentes al grito de "vais a morir todos", "vais a morir, guarras", "cualquier día vais a morir ardiendo" o "yo hoy te mato". Incluso, llegó a hacerlo horas antes de prender de nuevo fuego a su colchón. La Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar este caso el próximo 29 de enero.