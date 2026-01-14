Un empresario de Sevilla se enfrenta a seis años y medio de cárcel por fraude y apropiación indebida con ayudas de Europa

El fundador de la empresa AC Acción Forestal se enfrenta este miércoles a una petición de seis años y medio de prisión en la Audiencia Provincial de Sevilla. La Sección Séptima tiene previsto celebrar la única sesión prevista para este juicio, que ya se suspendió en mayo, y en el que la Fiscalía acusa al administrador único de la empresa por un delito de fraude a los presupuestos de la UE y por otro de apropiación indebida.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, AC Acción Forestal recibió 1.119.000 euros de la Unión Europea para llevar a cabo un proyecto llamado Thermolidar (nueva herramienta para la gestión forestal sostenible basada en la integración de datos LiDAR (radar óptico) y THERMAL. Este montante se debía dividirse en tres partes: Acción Forestal, encargada de la coordinación, Oy Arbonaut LTD e Ifer - Monitoring and Maping Solution.

La primera, administrada únicamente por el acusado, debía quedarse con 370.860 euros y entregar a la segunda 374.663 euros y a la tercera 373.477 euros. Las Pymes "subcontrataron la adquisición de conocimientos tecnológicos o 'know-how' a la Universidad de Córdoba y a la Forestry Comisión Research Agency".

Europa entregó el montante total en tres pagos, detalla la Fiscalía. El primero, de 671.400 euros, en agosto de 2012, el segundo en diciembre de 2013, de 302.331,55 euros, y el tercero en diciembre de 2025, por un importe de 145.268,45 euros.

Las pymes mencionadas ejecutaron el trabajo contratado. Sin embargo, la Fiscalía apunta que "Acción Forestal SL no sólo no les abonó las cantidades correspondientes a cada una", sino que las "hizo suyas". Además, en febrero de 2016, el fundador de la empresa presentó un Informe Final de Liquidación firmado por él en que se indicaban las cantidades correspondientes a cada pyme.

Omitió el acusado, según la Fiscalía, "informar por otro conducto a la Agencia Europea de Investigación de que existieran cantidades pendientes de pago".

Obvió la mala situación financiera

La Fiscalía explica que AC Forestal SL sufrió un empeoramiento de su situación económica y financiera en 2012. Esto fue obviado "a la hora de solicitar la financiación y posteriormente en el momento de ir percibiendo los sucesivos pagos". En julio de 2017, la empresa solicitó el concurso de acreedores, que fue declarado en octubre de aquel mismo año.

El Ministerio Público cree que estos hechos son constitutivos de un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea del artículo 308.1 y 2 del Código Penal y de un delito de apropiación indebida de los artículos 235.1 en relación con el 250.15ª.

Por el delito de fraude a los presupuestos europeos solicitan tres años de prisión para el acusado y una multa de 975.000 euros. Por el ilícito de apropiación indebida, tres años y seis de prisión y 10 meses de multa con una cuota diaria de diez euros. En caso de no pagar la primera multa, se le añadirán tres meses más al tiempo de condena y, en caso de incumplir la segunda, sumará cinco meses más.