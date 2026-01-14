La familia de Sandra Peña se reúne en Sevilla con Educación: "Van a llegar hasta el final de la investigación"

La familia de Sandra Peña ha mantenido en la mañana de este miércoles una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en Sevilla, en la sede de la Consejería. El tío de la menor, fallecida el pasado 14 de octubre en la capital hispalense, se ha mostrado satisfecho con el encuentro y ha vuelto a agradecer el apoyo de la Junta, que ha descartado hacer valoraciones sobre lo acaecido.

La pasada semana, la familia de la menor presentó una querella contra el colegio Irlandesas Loreto. La misma ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal de Instancia sevillano y está en periodo de reparto. De esta manera, continúan abiertas las cuatro vías para depurar responsabilidades por el suicidio de la menor, que sufría acoso escolar en el mencionado centro sevillano.

En declaraciones a El Correo de Andalucía, Isaac Villar, tío de la menor y portavoz de la familia, ha explicado que Educación les ha asegurado "que van a llegar hasta el final de la investigación", pero que las sanciones tendrán que esperar a que se esclarezcan todos los hechos en la "vía judicial".

Por lo tanto, la querella presentada por la familia podría ralentizar aún más el proceso de sanción. La Junta estaba a la espera de que la Fiscalía de Menores emitiera un informe sobre la responsabilidad penal de las tres menores y de la responsabilidad, civil o penal, del Irlandesas Loreto, si es que la hubiera, en lo ocurrido. Ahora, además, habrá que ver en qué queda la querella contra el colegio y los docentes implicados en el caso antes de conocer la sanción administrativa que se le impone al centro.

Educación ha explicado a la familia que las sanciones a imponer se catalogan en tres grados diferentes. Los familiares creen que no cabe ninguna otra que no sea "la muy grave".

Agradecimiento a la Junta de Andalucía

La familia siempre se ha mostrado muy agradecida a la Junta de Andalucía por el apoyo mostrado y ha destacado que "se mantienen todas las vías abiertas", aunque la de Educación quede paralizada.

Isaac Villar ha catalogado el trato recibido en la Consejería de "espectacular". Castillo ha sido "muy cercana y muy cariñosa", ha señalado. En la reunión han estado presentes también el viceconsejero, Pablo Quesada, el delegado territorial de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, y el Inspector General de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Javier García-Mier.

Las cuatro vías abiertas

La familia de Sandra Peña y la Consejería de Educación se han reunido para hablar del expediente administrativo paralizado a la espera de que concluya la instrucción de la Fiscalía. El Ministerio Público instruye una causa en la que investiga la participación de tres menores en el acoso que sufría Sandra Peña en el Irlandesas Loreto y que le llevó a suicidarse el pasado 14 de octubre.

Tanto los padres de Sandra, como las niñas investigadas y el equipo directivo del centro, pasaron el pasado mes de noviembre por la Fiscalía de Menores para explicar lo ocurrido en los meses previos al suicidio de Sandra Peña. Las sesiones se alargaron durante varias horas.

A la vía administrativa y la vía penal de las menores se le ha sumado en la última semana otra causa criminal. En este caso, el Tribunal de Instancia de Sevilla ha admitido a trámite la querella presentada por los representantes legales de la familia de Sandra Peña contra el Irlandesas Loreto y el personal docente implicado en el caso.

Acusan a los implicados de haber cometidos delitos de homicidio, lesiones (psíquicas) y trato degradante por no actuar como marcaba el protocolo en el acoso que sufría la menor en el centro. Isaac Villar ya apuntó a El Correo de Andalucía que, tras el suicidio de su sobirna, "algo tiene que cambiar en el sistema".