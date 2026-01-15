La Fiscalía de Sevilla pide 13 años de cárcel para un hombre por violar a su pareja menor de edad y jactarse después de ello

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar este jueves, 15 de enero, a un hombre que presuntamente violó a su pareja sentimental, menor de edad en el momento de los hechos, en 2023 y, tras la ruptura, se jactó de ello y le amenazó con quitarse la vida. La Fiscalía de Sevilla pide para él un total de 13 años de prisión como autor de un delito de agresión sexual y otro de hostigamiento en el ámbito de la violencia de género.

La pareja mantuvo una relación sentimental de apenas seis meses en la primera parte del año 2023. En la madrugada del 4 de junio del citado año, la acusación explica que el acusado, "aprovechando que se pareja estaba bajo los efectos del alcohol y tenía anulada su voluntad, siendo plenamente consciente el acusado de esta circunstancia", penetró a su pareja analmente en el domicilio donde convivían.

El Ministerio Público resalta que el acusado sabía "la negativa de ella a mantener este tipo de relaciones" y, por lo tanto, el acusado no contaba "con el consentimiento de la misma" para tal acto sexual.

Después de lo ocurrido, la pareja terminaría rompiendo su relación sexual. Sin embargo, el acusado "no aceptó el cese de la relación", señala la acusación. "Con el fin de retomar la relación con ella y de doblegar su voluntad, el 21 de Junio de 2023 le envió un mensaje donde le anunciaba su intención de quitarse la vida, y trató de contactar con ella de forma reiterada y persistente, utilizando para ello diferentes números de teléfono y diferentes cuentas de Facebook".

La mujer bloqueó a su expareja de Whatsapp, teléfono y redes sociales. Esto, según el Ministerio Público, no amilanó al acusado, que "llegó a ponerse en contacto con familiares de ella, e incluso se puso en contacto con la actual pareja de ésta, también de forma reiterada e insistente". Entre los mensajes que le envió, había algunos "en los que se jactaba de la relación sexual no consentida anteriormente descrita".

Piden 13 años de prisión

Los hechos acaecidos han provocado en la víctima un trastorno grave en el desarrollo de su vida cotidiana, "causándole el procesado, con el comportamiento anteriormente descrito, un grave daño psicológico", insiste el Ministerio Público.

La Fiscalía cree que los hechos narrados son constitutivos de un delito de agresión sexual, con las agravantes de discriminación por razón de sexo y de parentesco, y de un ilícito de hostigamiento en el ámbito de la violencia de género. Por el primero de ellos se piden 12 años de prisión y otros 10 de libertad vigilada. Por el delito de violencia de género se pide otro año de prisión adicional.

Es necesario recordar que el delito de hostigamiento en el ámbito de la violencia de género está recogido en el artículo 172 ter, enmarcado en las coacciones. El punto 1 apunta que se castigará con penas de prisión de tres meses a dos años al que "acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes y, de esta forma, altere el normal desarrollo de su vida cotidiana". La segunda de estas situaciones apunta a quien "establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas".