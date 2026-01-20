La consejera Catalina García niega ante el juez su participación en el cambio de sistema de control de los contratos del SAS

La consejera de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y Roberto Ochoa, ex viceconsejero de Hacienda, han negado en los juzgados de Sevilla haber conversado para que se cambiara el sistema de fiscalización previa por el modelo de control financieron. Ambos han declarado este martes como testigos en la causa que investiga la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 por posibles irregularidades en los contratos de emergencias del SAS.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la testifical de ambos por su periplo anterior como viceconsejeros de Salud y de Hacienda, respectivamente, cuando se llevó a cabo la sustitución. En una comparecencia anterior de esta causa, Amelia Martínez, actual viceconsejera de Hacienda, apuntó que el cambio de normativa aprobado el 6 de octubre de 2020 por el Consejo de Gobierno sin informes ni fiscalización previa partió de una conversación entre ambos.

Los dos testigos han explicado que solo se dedicaron a corroborar lo que le dijeron los técnicos, según fuentes presentes en la sala. Ochoa entró el primero y declaró durante hora y media, en la que halagó el nuevo sistema de control; García, por su parte, solo estuvo 20 minutos delante del juez. La declaración de ambos se retrasó más de media hora porque el letrado de Podemos no lograba conectarse por videoconferencia: no pudo acudir al estar en Madrid y estar cancelada la conexión ferroviaria por el accidente de Adamuz.

La consejera insitió en que ella "no propuso ese cambio" y que, en todo caso, la sustitución se habría discutido entre los respectivos equipos técnicos de unos y otros, por lo que ella desconocía los términos y lo único que hizo fue dar por buenas las líneas de acuerdos de ambos equipos.

El cambio de normativa

Amelia Martínez señaló en una sesión anterior de la instrucción de este caso que el cambio de normativa se produjo por una conversación en el consejillo. Fuentes conocedoras del caso insisten que el orden del día no exponía este punto y Martínez apuntó que fue un cambio de última hora.

De esta manera, el cambio trascendental en la normativa no tendría un documento preceptivo. Es decir, en la memoria elevada por la intervención, insisten estas fuentes, no consta ninguna documentación al respecto. El Consejo de Gobierno no se sabe si tenía conocimiento o no de la ausencia del documento preceptivo en el momento de la aprobación.

Fuentes del caso insisten en que el cambio "no es neutral" y sí reviste bastante importancia, porque meses antes se había paralizado un contrato cercano a los 29 millones de euros por parte de la intervención por irregularidades. Con el cambio de normativa, la intervención ya no intercede antes de la contratación si ve irregularidades, sino que se dice una vez que ha terminado el proceso. Es decir, una vez que ya se ha adjudicado el montante.

Investigada la gerente del SAS

Esta causa investiga, tras una querella del PSOE, si existe criminalidad en las irregularidades constatadas por dos interventoras del SAS en los contratos sanitarios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud tras la pandemia, que ascienden a 245 millones de euros. En esta causa están investigados la actual gerente del SAS, Valle García, y sus predecesores Miguel Ángel García Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega. Los tres declararon el pasado 25 de noviembre.

La instrucción de este caso estará vigente hasta el próximo 1 de abril. Para entonces, el juez debe tomar una decisión al respecto: archivar la causa, abrir juicio oral o prorrogar el plazo de investigación de los hechos.