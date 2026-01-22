Un juzgado de Sevilla pone en busca y captura a un entrenador de balonmano playa acusado de abuso sexual por cinco jugadoras

Un ex entrenador del Balonmano Playa Ciudad de Utrera está es busca y captura para la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla. Así lo ha decretado el juez después de que no se presentara a declarar el pasado 16 de enero, durante la fase que investiga un caso en el que cinco de sus jugadoras lo acusan de abuso sexual en distintas etapas.

Las deportistas Amanda Guerrero, Cristina Beiztegui, Alba Lara, Ana Palomo y Amparo Arquellada denuncian que el entrenador abusó de ellas cuando estaban bajo su mando. Los comportamientos referidos por las jugadoras aluden a comentarios fuera de lugar y, cuando viajaban fuera, elegía en la habitación de quién dormía, ejerciendo "una posición de poder".

Miriam Recio, abogada de las cinco jugadoras, explica que en algunos casos hacía comentarios del tipo "qué culo tienes" o similares. Además, apunta que en los desplazamientos decidía: "Yo voy a dormir con tal jugadora".

"También él jugaba mucho con el toqueteo", apunta. La letrada explica que "a lo mejor hay algunas con las que no llegó a nada más, pero si les metía mano o entraba en los vestuarios y las veía desnudas y decía que no se iba de los vestuarios...".

Los hechos referidos por las jugadoras apuntan a un periodo comprendido entre 2011 y 2021. Sin embargo, la instrucción se lleva dilatando cuatro años por distintos motivos. La letrada cree que el hecho de no comparecer ante el juez el pasado 16 de enero se debe a una estrategia para dilatar el caso lo máximo posible: "Él tiene una condena por lo mismo [por abuso sexual] de hace dos o tres años, por lo que si lo sentencian en el mismo sentido podría llegarle un agravante de reincidencia". El otro caso es similar, también con una jugadora y esto alentó al resto a denunciar lo ocurrido, según la letrada.

El varón ha recurrido ante el juzgado la decisión de ponerle en busca y captura. Asegura que su letrada estaba mala el pasado 16 de enero y por eso no acudieron. El mismo motivo esgrimió en noviembre. Recio ha presentado también un escrito respondiendo a la defensa del hombre, ya que entiende que "no presentaron ningún parte de baja de la letrada".

Además, la abogada expone que este caso se ha ido dilatando también por cuestiones de la justicia. Cabe recordar que el periodo estipulado para la instrucción es un principio es de 6 meses. "Llevamos cuatro años", insiste. "Hay afectads que declararon a los mejor hace un año y empezaron en 2021 a denunciar".

Resalta la letrada que uno de los puntos de la defensa del varón acusado se basa en que ellas "nunca se negaron a ciertas cosas, a ciertos abusos". Recio explica que las jóvenes eran menores de edad cuando se produjeron los hechos denunciados. Tenían entre 15 y 17 años y la opinión de él hacia ellas contaba "en cada partido", eso "influía mucho en el futuro de ellas profesionalmente".

"Ellas no querían, pero tampoco iban a decir que no, eran niñas, él era mucho más mayor [en torno a los 20 años en el momento de los hechos] y encima él decidía quién jugaba y quién en cada partido. Él tenía ese poder de atemorizarlas, por así decirlo: si tú no haces lo que yo quiero, tú no juegas", recalca Recio.

La Federación Andaluza de Balonmano se han puesto en contacto con las jugadoras. Por el momento, se desconoce en qué fecha pasará el entrenador ante el juez para declarar en esta fase de instrucción.