Un hombre se enfrenta a 18 años de cárcel por intentar matar a su vecino en dos ocasiones: primero disparó contra su casa y luego le abordó con una katana

La Fiscalía pide para un hombre un total de 18 años de prisión por intentar matar a su vecino en Sevilla hasta en dos ocasiones. Sendos ataques se produjeron con apenas 14 días de diferencia y los dos en fin de semana. El primero de ellos lo llevó a cabo con una escopeta de caza a las 00.15 horas y el segundo con una katana sobre las 22 horas. Otro varón está acusado por ayudarle en la segunda tentativa y el Ministerio Público pide para él ocho años de cárcel.

La primera tentativa se llevó a cabo el 24 de junio de 2023. La Fiscalía expone en su escrito de conclusiones provisionales que, “movido por la animadversión” que tenía hacia su vecino y “con ánimo de acabar con su vida”, cogió “un arma de fuego tipo escopeta o similar con munición semimetálica de caza y se dirigió hacia el domicilio de aquel”, a sabiendas de que el otro hombre se encontraba en su interior.

Disparó hasta en dos ocasiones. El primer tiro dio en la fachada, mientras que el segundo atravesó la puerta del domicilio. El proyectil impactó contra la pared del cuarto de baño. Aunque no logró alcanzar a su objetivo, la Fiscalía relata que causó desperfectos en la vivienda por valor de 363 euros.

Dos semanas más tarde se produciría el segundo ataque. “Sobre las 22 horas del 9 de julio”, apunta el Ministerio Público, el varón, acompañado de otro hombre, abordó a su vecino sin mediar palabra. El principal acusado “comenzó a lanzarle repetidos golpes hacia el cuerpo con un arma blanca de grandes dimensiones tipo katana”, según el escrito. La víctima logró repeler los ataques “defendiéndose con brazos y puños”.

El otro acusado le estuvo empujando para evitar que pudiera escapar del ataque y, además, le alentaba a gritos con expresiones como “Mátalo, mátalo”. La víctima sufrió varios cortes en los brazos y en la cara, aunque los acusados no lograron consumar la intencionalidad homicida que la Fiscalía atribuye a sus actos.

Seis meses después, efectivos policiales accedieron a la vivienda del procesado y a la de su madre. En la primera intervención se incautaron de “una escopeta sin marca con diversas modificaciones sustanciales que afectan a su cañón”, considerada arma modificada prohibida. En la segunda, hallaron una escopeta marca G. S. M. y cuatro cartuchos, un arma larga de fuego cuya tenencia requiere licencia tipo E o F.

El acusado principal nunca tuvo licencia de armas, por lo que el Ministerio Público también le imputa un delito de tenencia ilícita de arma larga de fuego modificada, por el que solicita dos años de prisión. En total, la Fiscalía pide para él 16 años de cárcel, ocho por cada uno de los intentos de homicidio, además de la citada pena por la tenencia ilícita.

Para su acompañante en la segunda tentativa, la Fiscalía solicita ocho años de prisión, al imputarle igualmente un delito de homicidio en grado de tentativa. La Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar estos hechos el próximo 10 de febrero.