Condenado a cinco años de cárcel por intentar matar a su vecino en dos ocasiones con apenas 16 días de diferencia en Sevilla

El hombre acusado de intentar matar a su vecino dos veces con solo dos semanas de diferencia ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a cinco años de prisión. El varón ha llegado a acuerdo para rebajar la petición de la Fiscalía, que solicitaba 18 años de prisión por sendos delitos de tentativa de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas, y de la acusación particular ejercida por la víctima, actualmente en prisión por otros motivos.

El acusado ha aceptado dos años por cada uno de los intentos y otro extra por la tenencia ilícita de armas. El hombre que le acompañó en el segundo intento ha asumido un año de prisión que le ha sido suspendido. La abogada del principal acusado ha solicitado igualmente la suspensión de la pena de cárcel de cinco años para su representado, que cumplió 14 meses en prisión preventiva. Esto ha quedado a expensas de que el acusado se someta a pruebas de drogadicción que aseguren que ya no toma cocaína, a la que era adicto en el momento de los hechos, y que sigue el proceso de recuperación en un centro.

La Fiscalía pedía para el hombre un total de 18 años de prisión por los tres delitos cometidos. La primera tentativa se llevó a cabo el 24 de junio de 2023, a las 00.09 horas. La Fiscalía expone en su escrito de conclusiones provisionales que, "movido por la animadversión" que tenía hacia su vecino y "con ánimo de acabar con su vida", cogió "un arma de fuego tipo escopeta o similar con munición semimetálica de caza y se dirigió hacia el domicilio de aquel". Disparó hasta en dos ocasiones. El primer tiro dio en la fachada, mientras que el segundo atravesó la puerta del domicilio. El proyectil impactó contra la pared del cuarto de baño. Aunque no logró alcanzar a su objetivo, la Fiscalía relata que causó desperfectos en la vivienda por valor de 363 euros que tendrán que ser abonados por los condenados.

Dos semanas más tarde se produciría el segundo ataque. "Sobre las 22 horas del 9 de julio", el varón, acompañado de otro hombre, abordó a su vecino. El principal acusado "comenzó a lanzarle repetidos golpes hacia el cuerpo con un arma blanca de grandes dimensiones tipo katana", según el escrito. La víctima logró repeler los ataques "defendiéndose con brazos y puños".

El otro acusado le estuvo empujando para evitar que pudiera escapar del ataque y, además, le alentaba a gritos con expresiones como "Mátalo, mátalo". Esta participación ha sido considerada como una cooperación no necesaria, por lo que se le ha dado la calificación de cómplice tras aceptar lo ocurrido.

Seis meses después del último intento de homicidio, efectivos policiales accedieron a la vivienda del procesado y a la de su madre. En la primera intervención se incautaron de "una escopeta sin marca con diversas modificaciones sustanciales que afectan a su cañón", considerada arma modificada prohibida. En la segunda, hallaron una escopeta marca G. S. M. y cuatro cartuchos, un arma larga de fuego cuya tenencia requiere licencia tipo E o F.