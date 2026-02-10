El juicio contra Antonio Tejado por el asalto al chalé de María del Monte se celebrará en 2027 en la sala de los ERE de Andalucía

El caso del asalto al chalé de María del Monte en Gines ya tiene fecha para la celebración de la vista oral. Será el 19 de abril de 2027 cuando se llevará a cabo la primera sesión de las 10 que están previstas que se celebren hasta el 30 de abril, según adelantó Europa Press y pudo confirmar El Correo de Andalucía, en la misma sala donde se juzgó el caso ERE. Antonio Tejado y otras diez personas están acusadas en un caso que se encargará de enjuiciar la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, presidida por la juez Mercedes Alaya.

El abogado de Antonio Tejado ha pedido la "libre absolución" de su cliente en este juicio. La Fiscalía ha solicitado un total de 30 años de cárcel para el sobrino de María del Monte, mientras que la defensa de la artista ha pedido 28 años para él por los mismos hechos.

En su escrito de defensa, Antonio Tejado defendía "tajantemente" no haber participado ni haber tenido nada que ver, directa o indirectamente, con los hechos mencionados por las acusaciones. El escrito niega que Tejado recabara y "posteriormente suministrado información de ninguna clase" a persona alguna con intención de hacer posible o favorecer la comisión de los hechos enjuiciados. De hecho, incluso se llegó a pedir el archivo de la causa contra Tejado, algo a lo que se opuso el ministerio público por existir desde su punto de vista "indicios racionales de criminalidad".

Los investigadores creyeron desde un primer momento que alguien del entorno de la artista y su mujer había podido dar datos de sus rutinas a los asaltantes. Conocían perfectamente todas las estancias, sabían a dónde dirigirse y lo que sustraer.

La defensa de Antonio Tejado siempre ha rechazado esta tesis y ha defendido que la pericia de los ladrones se debían a las pesquisas e investigaciones previas que había realizado la banda criminal. Tejado estuvo en prisión provisional durante tres meses, pero finalmente quedó en libertad vigilada.

Las últimas declaraciones públicas de María del Monte sobre este caso fueron claras: "Yo lo que quiero es que se acabe esto ya cuanto antes". Casi cuatro años después de los hechos, el juicio llegará a la Audiencia Provincial de Sevilla.

Un botín superior al millón de euros

El 25 de agosto de 2023 se produjo el asalto al chalé de María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, en Gines. Tras pasar unos días fuera, cinco encapuchados accedieron a la vivienda por la puerta trasera. Los asaltantes parecían tener claro dónde debían dirigirse, a quién y qué buscar, lo que llevó a los investigadores a pensar que había un topo del entorno de las moradoras que había filtrado datos de su rutina a los ladrones.

Tejado, "concertado con el resto de los involucrados, facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera" sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior, relata la investigación citada por Europa Press.

Tejado negó en todo momento tener "vínculo ninguno" con los asaltantes, excepto con Arseny G., al que conocía por haber entrenado con él. Ambos habrían tenido una llamada antes del asalto a la vivienda de Del Monte. Aquellos días, el sobrino habría llamado en varias ocasiones a su tía para saber cuándo llegaba a la vivienda tras pasar unos días fuera. Los investigadores creen que esto era fundamental para que pudiera estar la persona que se sabía la contraseña de la caja fuerte. Tejado apuntó que llamaba a su tía para entregarle un cachorro que le había encargado.

Fueron retenidas durante el asalto: María del Monte, su mujer, la hija y el yerno de esta última y una empleada del hogar. A la artista se le dio un trato diferente por parte de los asaltantes, lo que también puso en alerta a los investigadores. En este tiempo se les golpeó, se les maltrató y se les amenazó de muerte a algunos de ellos, hasta que la propietaria de la vivienda accedió a abrir la caja fuerte de la misma. En total, se llevaron un millón de euros de botín en joyas, relojes y obras de arte. Además, en efectivo se hicieron con 14.500 euros.