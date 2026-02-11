El hombre que metió fuego a un camping en Lagos del Serrano en Sevilla acepta cuatro años de internamiento psiquiátrico

El acusado de meter fuego al Camping Sierra Brava de Guillena (Sevilla) en julio de 2024 ha aceptado cuatro años de internamiento en un psiquiátrico, más otros cuatro de cárcel, como pena por lo ocurrido. El procesado sufrió auqella noche una crisis que le generó una merma importante de sus facultades intelectivas y volitivas. Aceptó el relato de hechos de la Fiscalía, asegurando que le habían "metido unas pastillas" momentos antes de incendiar el lugar situado en Lagos del Serrano.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha sido la encargada de enjuciar el caso en la mañana de este martes. El hombre, que padece un deterioro psiconeurológico de origen no filiado, mantenía cierta amistad con el dueño del camping. Se conocían desde hacía más de 15 años y, cuando no podía abonarle la estancia, le ayudaba con las tareas de mantenimiento del recinto.

El 11 de julio de 2024, el acusado prendió fuego a su habitación por motivos que se desconocen. En el camping había "numerosos campistas en la zona de caravanas próxima" al lugar incendiado y "gran cantidad de vegetación en todo el espacio limítrofe", recoge la Fiscalía. Los usuarios del camping, alertados por el humo y las llamas, abandonaron las instalaciones con sus familias a toda prisa, mientras que otros trataron de sofocar el incendio.

El procesado salió de la casa en la que se encontraba antes de que el fuego de propagara por las distintas estancias. Se escondió entre los matorrales y fue acumulando hojas secas para quemarlas. En ese momento, una de las personas que trataba de sofocar el incendio se abalanzó sobre él y le quitó el mechero.

Daños por 70.000 euros

Los daños alcanzaron finalmente los 70.000 euros, según ha recogido el acuerdo entre las partes, a abonar por el acusado. Afortunadamente, solo un campista sufrió problemas respiratorios por inhalación de humo y otros dos tuvieron que ser atendidos por crisis de ansiedad.

Noticias relacionadas

El 13 de julio de 2024, el varón fue enviado al hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla. El procesado padece un deterioro psiconeurológico de origen no filiado que, en momentos de crisis como la padecida la noche de los hechos, le genera una merma importante de sus facultades intelectivas y volitivas.