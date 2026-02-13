Una mujer se enfrenta a 8 años de cárcel por intentar matar a su novio en Sevilla: le dio dos puñaladas con un cuchillo de la cocina

La Fiscalía pide una pena de 8 años de prisión para una mujer que intentó matar a su novio en octubre de 2024 en Sevilla. Tras una discusión, le asestó varias puñaladas con un cuchillo que cogió de la cocina. Los hechos, según relata el ministerio público, podrían ser constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa.

En torno a las tres de la madrugada, la pareja comenzó una discusión en la casa donde convivían. La Fiscalía sostiene que ella empezó a golpearle mientras le gritaba: “Tú lo tienes, te lo voy a sacar del culo”. El hombre le suplicó reiteradamente que no le pegase.

“En un momento dado, la acusada, con intención de dar muerte” al hombre, explica la Fiscalía, “cogió un cuchillo de la cocina, con el que le asestó dos puñaladas”. Una de ellas fue en la espalda y la otra en el costado izquierdo, debajo del brazo. Las heridas tenían unos tres centímetros, y una de las cuchilladas le provocó un daño en el bazo y una hemorragia que estuvo a punto de costarle la vida.

El varón tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, mientras que la mujer fue detenida e ingresó en prisión provisional el 23 de octubre de 2024.

8 años de prisión

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto celebrar este juicio el próximo 13 de febrero. La Fiscalía solicita para la acusada 8 años de prisión como autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, además de la limitación del acceso al tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de la mitad de la condena.

Igualmente, el ministerio público interesa que se le imponga una orden de alejamiento de la víctima, de su domicilio o de cualquier lugar frecuentado por él, incluso aunque no se encuentre presente, a una distancia mínima de 300 metros durante 10 años.