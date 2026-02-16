El empresario Sayago reconoce la trama irregular de cobro de ayudas de los ERE en la Sierra Norte de Sevilla: "Estoy arrepentido"

La pieza separada de los ERE por las ayudas al conocido como tándem de la Sierra Norte ha dado comienzo este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Con Rosendo fallecido desde hace una década, el principal acusado es José María Sayago, que ha aceptado la comisión de los delitos de malversación y prevaricación administrativa, a la vez que ha negado que existiera una estafa al BBVA en el cobro anticipado de ayudas, que finalmente no se pagaron por ser fraudulentas. Los hechos de esta pieza separada se ciñen a las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a un entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla que controlaban los ya mencionados Rosendo y Sayago.

Las cuestiones previas realizadas este lunes por las partes serán resueltas en la sentencia. Entre las expuestas, la defensa de Sayago, ejercida por el letrado Juan Carlos Alférez, pidió que se retirara la acusación de estafa por parte del BBVA contra su cliente, que no reconoce este ilícito. Además, fue sobreseida la causa para uno de los acusados debido a su estado médico derivado de su avanzada edad.

En su testifical, realizada el primer día de juicio, Sayago reconoció a la Fiscalía todo lo que plantea su escrito de acusación. "Reconozco los mismos y estoy absolutamente arrepentido de haber estado en esa situación. Cuando uno está y no se da cuenta, porque hay una etapa previa donde se construían mataderos, secaderos, yo era comercial, pero no cabe duda de que con mi participación colaboré y me arrepiento, pero no tenía ni idea de que eso ocurrió", refirió sobre la irregularidad de las ayudas.

Sayago explicó que se había enterado de las irregulares cometidas cuando la jueza de instrucción realizó la "declaración de cargos" y apuntó que había colaborado en todo momento. "Yo quería que llegara este momento para poder poner en la mesa esta situación de arrepentimiento", insistió.

"Colaboré en todo. Ese es el mensaje. Estoy arrepentido porque no me di cuenta, pensé que había proyecto de futuro, que había gente que estaba atendida", insistió. No obstante, culpó de ser el mandamás a Rosendo (fallecido en 2016), con el que reconoció su "absoluta subordinación".

Asegura que Rosendo le planteó un proyecto empresarial al que se incorporó como "director comercial". Eso lo hizo después de que se cobrara "la primera ayuda". "Yo no intervengo", aseguró a la par que relacionó al finado con los cargos políticos -"hay un apoyo a este señor por parte de la política"- y lo tildó de egocéntrico.

"Yo era más un chófer que otra cosa", aseguró Sayago. "Al final, Rosendo decidía, marcaba las pautas y por la inexperiencia no me di cuenta, por eso estoy arrepentido", aseguró culpando también a Guerrero de lo ocurrido.

"No tengo capacidad para estafar a un banco"

El tribunal deberá decidir si las cuestiones previas planteadas por el letrado de Sayago se ajustan a derecho o si lleva razón el BBVA y se cumplió procesalmente con lo estipulado por la norma para hacerlo. En cualquier caso, se resolverá en la sentencia y deberá defenderse en la sala de esta acusación.

Sayago se volvió a definir como un mandando. Pensó que el cobro era legítimo y, cuando supo que no, desistió del cobro en un proceso contencioso-administrativo. "Yo no sé cómo es posible que yo cometa un delito de estafa cuando en mi vida lo he hecho y no tengo capacidad de estafar a ningún banco", se defendió Sayago, que volvió a apuntar a Rosendo.

"Yo era socio en minoría y miembro del consejo de algunas empresas, sí, autorizado en algunas cuentas. Yo colaboré desde la subordinación. Ahí no se movía nadie sin que el señor Rosendo diera la orden", refirió.