La fiscal jefe de Andalucía, sobre la implantación de los Tribunales de Instancia: "Se están paralizando muchos procedimientos"

La Fiscal Jefa de Andalucía, Ana Tárrego, ha presidido esta mañana en Sevilla el inicio de la Junta de Fiscales Jefes y de Área, la primera que se celebra fuera de Granada, capital judicial de Andalucía. Entre los temas a tratar, la reciente implantación de los Tribunales de Instancia, que "repercute en la organización de los juzgados, pero si una oficina judicial no funciona bien o se colapsa pues evidentemente es la fuente de entrada de los procedimientos a la Fiscalía y por supuesto que afecta".

Tárrego ha reconocido que, en este primer mes, ha recibido queja de los fiscales porque "se están paralizando muchos procedimientos porque no está todavía bien organizada la oficina". Por el momento, es una situación que atribuye a la implantación.

Además, los fiscales tratarán temas de mucha actualidad como la aplicación de la reciente sentencia del TSJA que condenó a un petaquero en contra del criterio de la Audiencia Provincial de Cádiz. En este aspecto, están muy pendientes también a la aprobación de la ley de multirreincidencia, que añadirá un apartado más específico para poder castigar de manera más certera estos ilícitos.

"Se ha introducido un apartado más en el artículo que nosotros utilizábamos [para condenar el petaqueo]", señaló Tárrego de una reforma que ya habla de combustibles líquidos, "algo que no estaba recogido en el apartado anterior". No obstante, la fiscal ha añadido que aún queda para que se apruebe esta reforma, "puede que se adapte y que haya alguna reforma en cuanto a la pena".

Tárrego reconoce que lo que les ha venido "muy bien" es la reciente sentencia del TSJA sobre el petaqueo. "El TSJA da la razón al postulado a lo que defendía la Fiscalía y sí que condenó por el delito de petaqueo" con la redacción actual del Código Penal. "Con lo cual para nosotros ya eso era un triunfo. ¿Qué ahora se va a regular en el Código Penal? Pues vamos a ver cómo queda definitivamente", zanjó.

"Investigación compleja" en Adamuz

Sobre la investigación abierta por la Fiscalía tras el accidente de tren de Adamuz, Tárrego señaló que es "muy compleja y cada día no se puede ir diciendo las diligencias que se van practicando, pero efectivamente es un trabajo muy intenso, lo está coordinando el fiscal jefe de Córdoba. Yo la semana pasada en la jura de jueces que hubo en Granada tuve una reunión con la nueva jueza que iba como titular al juzgado de Montoro".

En ese encuentro le estuvo exponiendo "la disponibilidad de la Fiscalía y su apoyo. Hay tres fiscales que están, uno es el titular del asunto pero hay otros dos fiscales que están de apoyo y cada día van surgiendo diligencias nuevas".

Sobre la supuesta oposición de la Fiscalía a la apertura de las cajas negras, Tárrego ha concretado que "la Fiscalía quería que se nos explicara cómo se iba a realizar esa apertura. Eso es lo que nosotros pedimos, que se nos dijeran las garantías. Veíamos más oportuno que se efectuara por el órgano judicial que estaba realizando la investigación pero no es que nos estuviéramos oponiendo ni dilatando el procedimiento, sino todo lo contrario".

Además, la Fiscalía ha solicitado además del informe, "que es lo que ahora mismo está sobre la mesa", que haya "unos peritos profesionales y especializados en la materia de este accidente en concreto, para que sean ingenieros de caminos y que hagan también un informe para aportarlo a la causa".

La Fiscalía trata por tanto de ser garantista en el accidente de Adamuz y que no por "darnos prisa" haya "problemas en pasos previos". Eso ya lo advirtió con las identificaciones y se lo explicó a los familiares. "Afortunadamente se hicieron con todas las garantía", dijo.

El plan de Igualdad de la Fiscalía

Durante la junta de fiscales también se han tratado otros temas. Entre ellos, se tratará de "unificar criterios, ponernos de acuerdo, establecer guías para nuestro trabajo y que se traduzca en dar seguridad a todos los ciudadanos y que tengan garantías, que se trabaja desde la Fiscalía igual en todos los sitios de Andalucía y España".

"Vamos a tratar temas de una enmienda que ha habido al Plan de Igualdad de la Carrera Fiscal", avisó también Tárrego. "Vamos a tratar el problema de las plantillas de fiscales y de funcionarios y la repercusión que evidentemente ha tenido y que tiene la reforma de la Ley de Eficiencia para la Administración de Justicia, el servicio para toda la ley de eficiencia".

Tárrego apuntó igualmente que tratarán "temas que nos afectan muchísimo para la agilidad de nuestro trabajo, como es todo lo de las nuevas tecnologías. Quiero enterarme de en qué situación se encuentra cada una de las fiscalías en materia de comunicaciones de Lexnet, de los puestos virtuales de trabajo, la planificación que se haga, la digitalización de los expedientes... También se tratarán otros temas organizativos y vamos a hablar de las últimas actuaciones.