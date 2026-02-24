Los padres de Daniel, el menor asesinado este verano en Isla Mayor, piden justicia: "Cinco años vale la vida de mi hijo"

Decenas de personas se han congregado en la avenida de la Buhaira de Sevilla, en la puerta del Juzgado de Menores, en la mañana de este martes para pedir justicia para Daniel Márquez y apoyar a sus padres. Al joven, de 17 años y natural de La Puebla del Río, lo mataron de una puñalada en Isla Mayor el pasado verano, cuando se encontraba con su moto en la parada del autobús del Poblado de Alfonso XIII. Este martes se está desarrollando la primera de las tres sesiones judiciales previstas para este caso en Sevilla.

El acusado de haber asestado la puñalada mortal a Daniel es un menor de 15 años. En la puerta del juzgado, Francisco José Márquez, padre del menor apuñalado, ha pedido "justicia", aunque cree que no la habrá porque "con la ley del menor que tenemos ahora mismo no la habrá". Márquez y su mujer estuvieron arropados por decenas de personas con pancartas y lemas del tipo "un menor que mata no es un menor, es un asesino" y similares.

Manoli, madre del menor, apuntó que al acusado "le quedaban 28 días para cumplir los 16". La madre de la víctima señaló que la pena por estos "28 días" es una rebaja de "cuatro años de cárcel". "Son cinco años [a los que se enfrenta] que es de vergüenza", apuntó. La madre no dudó en decir: "Cinco años vale la vida de mi hijo".

"En el centro de menores mejor que quieren"

"Basta ya de asesinatos de menores. Están en el centro de menores mejor que quieren y mi niño está en mi casa en una urna", señaló la madre. "Es muy fuerte decirlo. Gracias a Dios nos sentimos arropados, porque mi niño era un niño de bien y todo el mundo lo quería", refirió.

Los padres no quisieron entrar en el juicio. Por el momento, no tienen ninguna hipótesis de qué fue lo que pasó. Además, han asegurado que no conocían al otro menor y a su familia, que habían llegado hacía poco tiempo al Poblado de Alfonso XIII. Al poco de suceder los hechos, la familia tuvo que abandonar la casa, que apareció llena de pintadas pidiendo jusiticia.