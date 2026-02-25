El juzgado de Instrucción archiva la denuncia por agresión sexual contra José Chamizo por falta de indicios: "Estoy entre la justicia y el perdón"

La Sección de Instrucción 5 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado el sobreseimiento de la causa contra José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz, al que se acusaba de presuntas agresiones sexuales. En conversación con El Correo de Andalucía, Chamizo se ha mostrado "contento" con la noticia, aunque siempre ha tenido la "conciencia muy tranquila". Ahora, en un "mundo donde la mentira y las denuncias falsas abundan", Chamizo está "entre la justicia y el perdón, como cura y creyente que soy".

El auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que "a la vista de la instrucción practicada, no resultan indicios suficientes" de delito. En esta causa, además de Chamizo, había otro investigado. Cabe recordar que la Policía Nacional de Sevilla detuvo en marzo del pasado año al titular de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y a tres personas más como consecuencia de una denuncia en su contra por presuntos delitos de agresiones sexuales. Según ha confirmado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la agencia, la decisión se ha producido tras analizar y valorar las declaraciones de las víctimas y testigos protegidos que han depuesto en el procedimiento.

Ya el pasado mes de marzo, Chamizo no atribuyó credibilidad a la denuncia, asegurando que se trataba de una acusación "falsa motivada por una persona que se quiso hacer con el gobierno de la Fundación Sevilla Acoge". "Esto es una represalia contra mí", apuntó Chamizo, que aseguró a este periódico que el instigador de la denuncia le "amenazó" en una ocasión anterior. Le llegó a exponer que "sabía donde tenía que darle". "Se cabreó conmigo tras perder [las elecciones de la asociación] y ahora arremete contra mí", señaló.

Nacido en Los Barrios hace 76 años, Chamizo fue Defensor del Pueblo Andaluz entre 1996 y 2007, una vez que abandonó el cargo fundó la ONG Voluntarios de otro mundo. Además, es miembro de la Fundación Sevilla Acoge desde 2013. Su carrera como sacerdote estuvo marcada por la lucha contra las drogas y la pobreza en el Campo de Gibraltar en los años 80.