Candy, el maltratador que cambió de género, vuelve a juicio por vejaciones a su exmujer y quebrantamiento de condena

Candy, el maltratador trans que se cambió el género un mes antes de ser condenado por violencia de género, será juzgado este martes en el antiguo Juzgado de lo Penal 6 de Sevilla, actual Sección Penal, plaza 6, del Tribunal de Instancia de Sevilla. Se le acusa de los delitos de amenazas, injurias, vejaciones y quebrantamiento de condena cuando contaba con una orden de alejamiento de 300 metros hacia su expareja. La acusación particular solicita cuatro años de prisión por estos hechos para el acusado: uno por el primer ilícito, dos por los dos siguientes y otro más por el cuarto.

Este juicio estaba previsto para el pasado 28 de mayo. Sin embargo, tuvo que suspenderse porque esta persona se encontraba en paradero desconocido. Cabe recordar que Candy fue detenido y enviado a prisión el pasado julio, por lo que esta vez será llevado directamente desde prisión hasta los juzgados. Cumple una condena de 15 meses por agresiones anteriores a su exmujer.

La primera vez que se señaló este juicio, el abogado de Candy tuvo que acudir al funeral de un familiar en Madrid. La segunda no se encontraba en territorio nacional. Esta vez no podrá evitar responder ante la justicia. El abogado José Antonio Sires es el encargado de realizar la defensa de la exmujer de Candy. En declaraciones a la prensa ya definió la primera suspensión como "una nueva estratagema" para evitar la vista.

El juicio comenzará a las 10.30 horas. La Fiscalía pide dos años y un día de prisión por las amenazas a la mujer, y rebaja a ocho días de localización permanente la petición por las injurias, sin pronunciarse sobre el quebrantamiento de condena. La víctima estará presente en esta nueva sesión judicial en la avenida de la Buhaira de Sevilla.

Candy pidió el indulto

A finales del 2024, Candy pidió el indulto de la condena de 15 meses de prisión por el delito de malos tratos continuado a su pareja. Se le negó. En un informe fechado el 19 de diciembre de 2024, la magistrada del Penal 3 de Sevilla apuntó que Candy "ha sido condenada en varias sentencias anteriores y posteriores por delitos de lesiones, hurto, violencia familiar y otros". "Se ha de tener en especial consideración la peligrosidad delictiva de la persona penada, la cual se infiere de su trayectoria criminal que resulta de su hoja histórico penal".