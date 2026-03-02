Un hombre se enfrenta a cinco años de prisión por fabricar explosivos en su casa en Sevilla: realizaba pedidos de material a Rusia

Un hombre se enfrenta a cinco años de prisión por comprar para "fines desconocidos", sustancias químicas "precursoras de explosivos y de otros productos químicos para elaborar de manera artesanal mezclas explosivas, incendiarias y pirotécnicas", según la Fiscalía. El varón tenía en su domicilio 22 envases de plástico conteniendo un total de 5’7 Kg de mezcla explosiva (pólvora) ya elaborada, 43 artefactos explosivos de elaboración artesanal ya terminados, 19 rollos de mecha (13 de mecha lenta, 4 rollos de mecha rápida y 3 de mecha artesanal) además de 10 mechas artesanales sueltas, 700 cerillas eléctricas (detonadores), 28’3 kilos de precursores de explosivos restringidos, 19 kilos de diversos productos químicos para la fabricación de explosivos, diversa maquinaria, herramientas y elementos para la manipulación de mezclas explosivas o una carcasa de cartón utilizada como mortero, entre otras.

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará este caso este martes 3 de marzo. Los hechos salieron a la luz en 2021. Los días 5 y 22 de julio, según la acusación del Ministerio Público, fueron detectados en el aeropuerto de Madrid-Barajas dos paquetes postales procedentes de Rusia de 18 y 16 Kg de peso respectivamente. Eran para el acusado, que los había comprado a través de internet. Los paquetes tenían nitrato de celulosa, clorato potásico y nitrato potásico, "sustancias que mezcladas entre sí sirven para la elaboración de explosivos y de pólvora".

Los paquetes fueron enviados a su destinatario tras comprobarse que no eran drogas, pero la Guardia Civil comenzó a investigar. Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, el acusado había realizado cuatro pedidos similares. Además, había realizado otro pedido a Pirotecnia Murciana SL que envió a su lugar de trabajo: un conocido hotel de Sevilla. El paquete contenía "carbón vegetal molido y refinado, sustancia que sirve también para la elaboración de pólvora".

El registro de su casa

La Guardia Civil accedió a su casa el 31 de agosto de 2021. Encontró sustancias químicas, explosivos ya elaborados y herramientas para fabricarlos como una "prensa hidráulica marca JOFAMA, molinillo industrial, carcasas de cartón y plástico, tubos de cartón, etcétera. "La prensa hidráulica industrial, marca JOFAMA, de 4 toneladas de presión servía al acusado para el prensado y moldeado de las mezclas explosivas ya elaboradas, consiguiendo de esta forma tanto el granulado correcto como la forma adecuada al recipiente donde introducía las mismas. El molinillo industrial de 800 gramos de capacidad también serviría para el molido y mezcla de las diferentes sustancias químicas que integran el explosivo, puesto que para que tengan grado explosivo o inflamable deben estar en forma de granos muy finos y molidos", explica la Fiscalía.

Además, en el registro se incautó distinto material audiovisual en el que el acusado tenía vídeos y tutoriales hablando de "diferentes tipos de mechas, existiendo asimismo en la referida carpeta otros tutoriales para la elaboración de dichos artefactos y una imagen con los grados de concentración y composición de la mezcla para elaborar pólvora". Había una carpeta que contenía "varios manuales para la fabricación artesanal de diferentes armas de fuego".

Atenuante de alteración psíquica

La Fiscalía reconoce que el acusado, "si bien no tenía diagnosticada ninguna enfermedad psiquiátrica en la fecha de los hechos, sí presentaba rasgos disfuncionales de personalidad de carácter obsesivo que afectaban a su capacidad volitiva". Por eso, ha solicitado que para la pena se le aplique la atenuante de alteración psíquica al delito de tenencia o depósito de explosivos. El ministerio público ha solicitado cinco años de cárcel para el hombre por estos hechos.