El padre del niño muerto en Morón no acepta que la madre cometiera un homicidio imprudente: "Algo de intencionado tiene"

No hay acuerdo. La madre del niño con discapacidad que desapareció en Morón hace cuatro años y cuyo cadáver tiró ella misma a la basura quería llegar a un acuerdo con el padre para aceptar un delito de homicidio imprudente. La defensa de la acusación particular ejercida por el padre del menor, de 14 años, se ha negado: creen que fue un homicidio en comisión por omisión. "Yo creo que algo de intencionado tiene. Hay indicios", señaló el padre a la salida de la audiencia previa celebrada este lunes, 2 de marzo, en los Juzgados de lo Penal de Sevilla.

El abogado del progenitor ha pedido que se cambie la calificación del delito por el que se acusa a la madre. "Que estudien bien el caso y que lo cambien", señaló el padre de Antonio David Barroso. "Ella misma se acusa", apuntó Antonio Ángel Barroso, que no cree que tuviera sus facultades volitivas afectadas en el momento de los hechos, pero no descarta que ella padezca alguna afectación psicológica actualmente.

Barroso explicó a la salida de los juzgados que "lo más duro es no saber cómo ha terminado su hijo". "No se lo merecía, era un niño indefenso". Para él, "está claro: hay indicios de que lo dejó morir".

El Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla tendrá que decidir si acepta la cuestión previa planteada por la acusación particular en esta vista. La Fiscalía se ha opuesto, al igual que la defensa de la acusada, por no haberse recurrido en tiempo y forma. Por lo tanto, la celebración del juicio ha quedado aplazada hasta que se resuelva —en los próximos 10 días— y se vuelva a señalar.

"El fiscal no ha mirado bien la instrucción"

La defensa del padre pidió que se acusara a la madre de un delito de homicidio en comisión por omisión, pero el ministerio público se opuso. El letrado Jesús Fernández apuntó que "técnicamente, el fiscal no ha terminado de mirar bien la instrucción. El auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, que es el único que es recurrible porque le recordamos al Ministerio Fiscal que el auto de apertura de juicio oral es irrecurrible, lo que indica es una calificación inicial de los hechos".

Explicó Fernández que "no se recurre porque la finalidad de recurrir un auto de transformación de diligencias previas a un procedimiento abreviado es: si no estamos conformes con los hechos, si no están los hechos debidamente calificados o si los hechos no ocurren tal y como vienen en ese auto. Pero no la calificación jurídica, porque le recordamos al Ministerio Fiscal que es a partir de ese momento, cuando por diez días se le da traslado a las partes para que formulen su acusación. No había que recurrir porque no estaban mal planteados los hechos por parte del juez de instrucción. Lo que se estaba dando la posibilidad es de calificar con esos hechos".

"Como bien sabrá el Ministerio Fiscal, que es el que ha llevado la voz cantante en esta audiencia o en esta nulidad, el auto de apertura de juicio oral es el que es irrecurrible. Y es a partir de ahí cuando empiezan las incidencias en este procedimiento. Nosotros podemos entender que el fiscal pueda calificar por un homicidio imprudente, pero lo que no podemos entender es que no se tenga en cuenta la calificación de esta acusación particular", explica.

"No ocurría nada, no ocurre absolutamente nada, no se genera ninguna indefensión en ninguna de las partes", insistió Fernández. Por eso pretende retrotraer el procedimiento, llevarlo al cauce y órgano competente y ahí en el plenario defender ambas posturas. O bien el homicidio imprudente, como defiende el Ministerio Fiscal, o bien el homicidio por comisión por omisión que sostiene esta parte.

Si el juez no acepta esta cuestión previa, la defensa del padre pedirá la pena máxima de un homicidio imprudente, es decir, cuatro años de cárcel. "De hecho, tampoco es correcto lo que se ha manifestado por parte de la defensa. No solo se planteó desde la instrucción en el escrito de conclusiones provisionales, sino que se nos emplazó a que nos adhiriéramos a la petición del Ministerio Fiscal, con lo cual esta parte también ha acusado, aunque fuera subsidiariamente, y con lo que no estamos conformes es con que se llegue a una libertad vigilada. Entonces, nosotros acusamos con un homicidio imprudente", apuntó el letrado.

Para esta defensa, "la madre tenía una posición garante, de privilegio, era la encargada de cuidar del menor. De manera consciente, porque ya lo hizo en 2017, le retiró la medicación a sabiendas de que el resultado generaría patologías que podrían provocar lo que finalmente ocurrió: que falleció, que es el homicidio".

Ponen el foco en los días previos a la desaparición y no en lo ocurrido después. "Creemos que, de manera consciente, realizó actos tendentes a retirar la medicación, y eso provocó la muerte del menor. Entendemos que estamos ante un homicidio en comisión por omisión, y no ante un homicidio imprudente", relató el letrado. Además, pedirán otras penas como la ocultación del cadáver.