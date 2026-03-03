El acusado de fabricar explosivos en su casa en Sevilla tras pedir material a Rusia acepta dos años de cárcel: "Ya no me gusta"

"No sabía lo que hacía, estaba completamente obsesionado con el tema de la pirotecnia y me dio por comprar cosas, sinceramente. Pero mi intención jamás nunca ha sido de realizar ningún acto vandálico ni nada". Así se ha expresado el hombre acusado de fabricar explosivos en su casa en Sevilla tras realizar pedidos de material a Rusia. El varón ha aceptado dos años de prisión en la Audiencia Provincial de Sevilla como condena por estos hechos después de que la Fiscalía pidiera para él cinco años de cárcel.

A su salida del juicio, el varón ha explicado a Europa Press y Canal Sur que no realizaba las fórmulas, aunque tuviera el material, "porque no quería gastarlas. Porque era una obsesión, no quería gastar las cosas".

Sobre la compra de material en Rusia, ha asegurado que el vendedor le aseguró que "no había ningún tipo de problema y eso es lo que pasó". "Compré productos para la fabricación de cohetes y cosas de esas", señaló a la salida del juicio.

Asegura que "ya no" le gusta la pirotecnia. "Ya no me gusta nada. Antes sí, por supuesto, sí me gustaba". Concretamente, aseguró que le "gustaba en Navidad tirar los cohetes, pero que no, nada más". Afirmó que tenía "una obsesión con guardar cosas".

En su casa se encontraron, según la Fiscalía, sustancias químicas, explosivos ya elaborados y herramientas para fabricarlos como una "prensa hidráulica marca JOFAMA, molinillo industrial, carcasas de cartón y plástico, tubos de cartón, etcétera". El varón tenía en su domicilio 22 envases de plástico conteniendo un total de 5’7 Kg de mezcla explosiva (pólvora) ya elaborada, 43 artefactos explosivos de elaboración artesanal ya terminados, 19 rollos de mecha (13 de mecha lenta, 4 rollos de mecha rápida y 3 de mecha artesanal) además de 10 mechas artesanales sueltas, 700 cerillas eléctricas (detonadores), 28’3 kilos de precursores de explosivos restringidos, 19 kilos de diversos productos químicos para la fabricación de explosivos, diversa maquinaria, herramientas y elementos para la manipulación de mezclas explosivas o una carcasa de cartón utilizada como mortero, entre otras.

Aseguró que lo guardaba porque "tenía una obsesión con guardar cosas". El varón apuntó que, "ahora sí", pero entonces "no era consciente de lo que podía pasar". Además, aconsejó a otras personas "que se dejen de historias. Que no le den por hacer cosas de ese tipo, ni muchísimo menos, ni como muchísimos vídeos que se ven".

Su problema fue la pandemia

El acusado explicó que su problema "más grave fue la pandemia, que todo el mundo estuvo muy encerrado y me dio por mirar vídeos y vídeos y vídeos".

Porque en internet hay "absolutamente todo tipo de vídeos de fabricación. Y si uno quiere tirar una batería o un cohete, que lo haga con responsabilidad y que lo compre en una tienda oficial".

Por eso pidió perdón "a cualquier persona, a mi familia y nada más". A los jóvenes les pide que "dejen de ver tonterías de internet" y se pongan a ver "vídeos de cocina" o "educativos", pero "no vídeos de maldad".