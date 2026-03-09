Un grupo ligado al clan de Los Lanas acepta penas de cárcel de menos de 2 años y multas de 20 millones de euros por narcotráfico

Un total de 21 miembros de un grupo relacionado con el clan de 'Los Lanas', una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más conocido en el Guadalquivir, ha aceptado una batería de penas relacionadas con su participación en una organización creada "para llevar a cabo la actividad de importación y puesta a la venta de hachís", según la Fiscalía. Uno de los acusados sí era miembro del conocido clan del Guadalquivir.

La causa, para la que había programadas siete sesiones este mes y alguna más en abril, ha quedado vista para sentencia tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados. El acuerdo alcanzado por las partes atribuye a 21 de los acusados un delito de pertenencia a grupo criminal. La pena aceptada por este delito es de un mes y seis días de prisión.

Los miembros acusados de un delito contra la salud pública han aceptado igualmente un año y nueve meses de prisión. En este caso, lo más llamativo ha sido la doble multa de 10 millones de euros que deberán pagar (es decir, 20 millones) por el delito cometido. Sería sustituida en caso de ser insolventes por 20 días de prisión.

Los acusados de un delito de contrabando han asumido a su vez una pena de tres meses de prisión. La multa en este caso es de 300.000 euros, sustituible por otros diez días de cárcel.

La única mujer acusada en este proceso ha sido absuelta. Su hermano reconoció en sede judicial que habían puesto vehículos a su nombre sin que ella supiera para qué iban a ser utilizados los coches. Además, aseguró que el arma encontrada era de él y no de ella o su otro hermano.

En este proceso ha habido otro exculpado por no tener nada que ver con los hechos. Además, hay cuatro miembros del grupo que están en busca y captura y rebeldía procesal.

Importación y puesta a la venta de hachís

Los acusados se enfrentaban a penas de prisión que van desde los dos hasta los seis años de prisión por cada uno de los delitos cometidos: han aceptado delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contrabando.

La Fiscalía explica en su acusación que los miembros de este grupo "se organizaron para llevar a cabo la actividad de importación y puesta a la venta de hachís". El ministerio público explica que realizaban todo tipo de operaciones: "Desde el transporte de las embarcaciones semirrígidas a naves donde procedían a su puesta a punto y reparación, en su caso, la intendencia y logística necesaria para ello, avituallamiento, contando con personal encargado de todas y cada una de las tareas que suponen la preparación de los operativos para el transporte de alijos de la sustancia, guarda y cuidado de las embarcaciones, controles de vigilancia, navegación de las mismas, etc".

A los acusados en este caso se les apresó en distintas operaciones. Algunas de ellas se ejecutaron cuando iban a reparar narcolanchas y otras en plena ejecución del petaqueo, según el escrito de acusación. La Guardia Civil también constató operaciones de traslado de hachís, algunas de ellas con varias toneladas de droga incautada.

En las entradas y operaciones realizadas, a este grupo se le intervinieron cocaína, dinero en metálico, cannabis, una plantación indoor con 237 plantas de marihuana que acababan de brotar, varios coches todoterreno robados, varios teléfonos y hasta dos camiones.

En una operación, unos miembros del clan al ver que habían sido perseguidos, lanzaron una bolsa de 28.000 euros desde un Golf. Se encontraban "en labores de apoyo y avituallamiento", relata la Fiscalía.