La Universidad de Sevilla acoge el XXX Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho para analizar y debatir sobre el futuro del mundo jurídico

La Universidad de Sevilla es la sede del XXX Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), que se está celebrando desde este pasado miércoles y se alargará hasta el próximo sábado 15 de marzo. El evento reúne a estudiantes de Derecho de toda España con el objetivo de debatir sobre el presente y futuro de la profesión, así como fortalecer la representación estudiantil en el ámbito universitario. Conede es uno de los mayores espacios de encuentro y debate para los estudiantes de derecho de toda España.

El acto inaugural se celebró en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la Antigua Real Fábrica de Tabacos. En él intervinieron, entre otras autoridades, la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla, Mª del Carmen Gallardo Cruz, el director general de Coordinación Universitaria de la Junta de Andalucía, Mario Martínez Escoriza, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Fernando Higinio Llano Alonso, el presidente de CONEDE, Alonso Sánchez Martín, y el presidente del Comité Organizador del Congreso, Sebastián García Rosauro.

A lo largo de este jueves y también durante este viernes, el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla acogerá diversas ponencias, mesas redondas y encuentros profesionales centrados en las salidas laborales del jurista, la práctica del Derecho penal, la evolución del sector jurídico, la influencia de la inteligencia artificial en la profesión y el interés superior del menor en el procedimiento de familia. Estas sesiones contarán con la participación de profesionales del ámbito jurídico, representantes institucionales y expertos del sector.

Mesa 'Salidas Profesionales', de izquierda a derecha: Pablo Armijo Bidón - Abogado Socio MDG Fincas I Jurídico; Manuel Olivera Corchero - Registrador de la Propiedad; Patricia Ramírez Piedrafita - Organizadora CONEDE XXX; Juan Varela Hidalgo - Notario; Rafael Martín - Ambel Gómez - Administrador de Fincas. / Cedida

El programa incluye además mesas de orientación profesional, intervenciones de representantes del notariado, registradores, despachos de abogados y entidades del ámbito jurídico, así como actividades institucionales. Este jueves abrió la sesión la mesa Salidas Profesionales, con la participación del abogado sevillano Pablo Armijo Bidón, abogado y socio de MDG Fincas I Jurídico; Manuel Olivera Corchero, registrador de la propiedad; el notario Juan Varela Hidalgo; y Rafael Martín - Ambel Gómez, miembro del Colegio Andaluz de Administradores de Fincas.

El acto de clausura tendrá lugar el sábado 14 de marzo en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Tras él se realizarán diversas actividades culturales y sociales para los asistentes, entre ellas una visita a los Reales Alcázares de la capital hispalense.