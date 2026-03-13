Un hombre se enfrenta a cinco años de prisión por disparar en el muslo a otro y dejarle cojo tras una discusión en Mairena

La Fiscalía de Sevilla pide nueve años de prisión para el hombre que disparó a otro con el que discutió a la salida de un pub de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Los hechos ocurrieron en agosto de 2020 y el varón estuvo acompañado por su hermano en el momento de los hechos. El ministerio público pide para él otros cuatro años y nueve meses de cárcel por lo ocurrido. La víctima quedó con una visible cojera tras múltiples operaciones y tiene que usar muletas.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2020. Según el escrito de acusación del ministerio público, "ambos encausados abandonaron el lugar" donde se produjo la discusión "en dirección al domicilio del principal acusado. "Una vez en su domicilio, hizo acopio de una escopeta de doble cañón y se subió a los asientos traseros del vehículo BMW X5 en cuya posición de copiloto iba su hermano y también encausado", relata la Fiscalía de Sevilla.

El coche era conducido por una tercera persona, que les llevó hasta el domicilio de la víctima, pero que no participó en lo ocurrido. El conductor no está siendo acusado en esta causa.

Encontraron a la víctima en las inmediaciones de su domicilio. "Con el deliberado propósito de menoscabar su integridad física, sin bajarse del vehículo y desde su interior, el encausado encañonó a la víctima con el arma referida y le disparó en su pierna derecha", explica la Fiscalía.

El Ministerio Público entiende que estaba en connivencia con él su hermano y lo acusa de ser coautor de la acción. Mientras esto sucedía, él lo alentaba: "Dispárale, mátale".

Delito de lesiones con deformidad

La víctima sufrió el disparo de la escopeta, que contenía "munición de proyectil múltiple", en el tercio interior del muslo derecho. Esto le produjo una "fractura abierta y conminuta del fémur derecho y herida traumática compatible con el arma y munición referida", apunta el escrito de acusación.

La recuperación para este hombre tardó en llegar año y medio, 575 días, "siendo 565 de perjuicio personal moderado y 10 de perjuicio personal grave". El varón perdió movilidad en la rodilla derecha y "tiene una cicatriz traumática visible en el muslo derecho". Además, tiene una "cojera evidente con necesidad eventual de usar muletas".

Casi 6 meses en prisión provisional

El acusado principal pasó en prisión provisional desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. La fiscalía le acusa como autor de un delito de lesiones con deformidad y pide cinco años de prisión por ello. Además, solicita otros nueve de prisión por tenencia ilícita de armas largas, ya que carecía de licencia.

Para su hermano se piden cuatro años de prisión como coautor del delito de lesiones con deformidad y otros nueve meses por el delito de tenencia ilícita de armas.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto comenzar el juicio de este caso el próximo viernes 13 de marzo.