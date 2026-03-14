Piden 3.600 euros de multa para un matrimonio que cultivó marihuana en Sevilla con la luz enganchada: defraudaron 63.080,32 euros

La Fiscalía pide una multa de 1.800 euros para cada uno de los miembros de un matrimonio que se engancharon a la luz para cultivar plantaciones de marihuana en Sevilla. Se solicita la misma por el delito de defraudación eléctrica pena para las dos personas que según el Ministerio Público estaban a sus órdenes, "ejerciendo como vendedores en los puntos concretos de droga y cuidando los cultivos de marihuana". En total, serían 7.200 euros de multa entre los cuatro encuasados por una defraudación que habría alcanzado los 63.080,32 euros. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto celebrar este juicio el próximo 27 de marzo.

Los cuatro están acusados también de un delito de tráfico de drogas de tenencia ilícita de armas, el matrimonio por posesión de armas largas y los otros dos de cortas. Para el principal acusado, que tiene otra condena por tráfico de drogas y tenencia ilíctica de armas, se solicitan 7 años de prisión y para su mujer cinco años y tres meses de cárcel. Para los empleados la petición es de seis años de cárcel.

La Policía Nacional de Sevilla identificó los pisos en los que había cultivos de marihuana en julio de 2023. Eran utilizados "como punto de cultivo y venta de estupefacientes", refleja la Fiscalía en su escrito de acusación. En el registro del primer inmueble se hallaron "9 lámparas de cultivo, varillas de crecimiento de plantas, 3 filtros de aire acondicionado, una máquina de aire acondicionado externa y una interna, material de montaje eléctrico, entre otros instrumentos y útiles de cultivo, recorte de bolsa de plástico con polvo marrón así como una báscula de precisión con resto de sustancias y una sustancia de polvo de color marrón. Asimismo, se localizan restos de papel de plata quemado".

En el segundo piso, la Policía encontró otros útiles para el cultivo de cannabis y sustancias con THC. "Asimismo, se localizó una conexión ilegal a la red eléctrica de ENDESA, valorando el importe de lo defraudado en 17.735,55 euros", refleja la Fiscalía. En un tercer piso, se localizaron plantas, lámparas y un nuevo enganche a la luz. La defraudación en esta ocasión se tasó en 18.681,86 euros.

En un tercer piso, volvieron a encontrarse restos de plantaciones de marihuana. Aquí la conexión ilegal había defraudado 26.662,91 euros. Es decir, la defraudación total fue superior a los 60.000 euros.

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En otros dos inmuebles se encontraron las armas. En uno de ellos se intervino una escopeta Pietro y en el otro una pistola Valtro modelo 85 combat.