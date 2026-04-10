Los acusados por el crimen de Parque Alcosa se culpan mutuamente: "¿Qué necesidad de matar vilmente a la gallina de los huevos de oro?"

La última sesión del juicio por el asesinato de un hombre abandonado con un disparo en la cabeza junto al mercadillo de Parque Alcosa (Sevilla) ha contado con la testifical de los tres acusados. Los dos principales implicados en el crimen, ambos en el interior del vehículo en el que se atacó al finado, se han culpado de ser los autores del tiro de gracia. Manuel 'El Cojo' contó la misma versión que en declaraciones anteriores ante las quejas de la familia del finado, que lo tildó de "mentiroso". Vanesa, por su parte, realizó una testifical que concuerda al detalle con la investigación policial.

El primero en ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido ante el jurado popular fue Manuel. Solo contestó a su abogado. El acusado narró una historia de trabajo y amistad con el finado, ante lo que la familia de la víctima mostró su disconformidad. Dijo que se conocían desde hacía "un año". "Yo era un taxista pirata", narró Manuel: "Lunes miércoles y viernes los llevaba a pillar (al finado y Vanesa), esperaba media hora y volvíamos. Sábados y domingos quedábamos solo él y yo para tomar algo o echar una canita al aire". Por los trabajos realizados aseguró que cobraba 40 euros. Los fines de semana aseguró que le pagaba 60 euros, 20 de ellos en dinero y 40 en droga.

La familia del finado estuvo visiblemente en contra de la declaración, tildándola siempre de mentira. Lo cierto es que el relato estuvo lejos de concordar con lo explicado por la jefa del grupo de homicidios en la segunda sesión. 'El Cojo' continúo narrando una escena en la que la víctima le llamó para ir a comprar mercancía. Cuando estuvo debajo de su bloque, este bajó junto a Vanesa. Ella se perdió unos segundos, narró el acusado, y empezaron la víctima comenzó a insutar a Vanesa. Se llevaban "fatal, y me quedo corto". En un momento dado de la marcha, ella les pidió detenerse para miccionar. De otra manera, no podría guardarse la droga en los genitales. Fue entonces cuando sacó el arma y disparó al finado, situado en el copiloto. "Me dejó atónito, un dolor de oído...". Ella le habría dicho "que estaba hasta el coño de tantos insultos".

El acusado ofreció todo tipo de detalles sobre lo ocurrido con posterioridad. "Tenía los ojos desencajados y dijo que lo sacara". Además, aseguró que ella le ayudó con un empujón. "Dejé allí al pobre Emilio", apuntó. Afirmó igualmente que ella buscaba una llave y un código. "Buscaba en la bolsa y tiraba", dijo. Volvieron de nuevo al barrio, a la casa de un tal Juan. "Ahí pensaba que me iba a dar el tiro. ¿Vas a dejar un testigo?". Hizo un gesto como que al bajarse del coche ella se subió la cremallera de la chaqueta. "Se pone hasta mona la hija de pu...", dijo Manuel y se llevó el reproche de la jueza. Además, dijo que Vanesa le amenazó: "Poco le he dado a ese para la que te voy a dar a ti".

La defensa de Manuel ha insistido en que él era un trabajador del finado, que además estaba contento. El propio Manuel cerró su testifical apuntando: "¿Qué necesidad de asesinar vilmente a la gallina de los huevos de oro? ¿Para 1.000 euros...? Si yo sabía dónde había más dinero y mercancía en su casa".

La otra acusada respondió a la fiscalía

La otra acusada que estuvo en el vehículo en el momento del disparo narró una versión totalmente contraria al piloto. Ella solo iba a contestar a la Fiscalía y a su defensa, aunque finalmente solo el Ministerio Público le interrogaría. Estaba en consonancia con todo lo que han ido testificando los miembros de la Policía Nacional y los forenses en los días anteriores.

Ella mantenía una relación de trabajo con el finado. Así lo corroboró la familia del mismo asintiendo. Los conocía a todos y subía habitualmente a su casa. "Yo hacía casi todo lo que me pedía. Lo que ha contado [Manuel] era al revés. Yo quería ir en el coche de [la víctima], pero él no por seguridad. Así que llamé a Manuel porque sabía lo que hacía. Él solo iba cuando se le pedía y le daba 20 euros por el trabajo, que se los daba yo". Ella sabía el importe exacto que había en la bandolera del finado: "1.050 euros. Yo lo contaba con él".

La mujer mantuvo que siempre se sentaba en el asiento de detrás del copiloto. Sin embargo, el día de los hechos, Manuel le dijo: "No, ahí no, te sientas aquí". Durante el trayecto de camino a hacerse con la mercancía, "se escucha un pitido". "Él se baja y empieza a trastear uno de los cinturones y de repente pum". Ella estaba mirando por la ventanilla mientras Manuel tocaba los cinturones.

Cuando bajó el cadáver, ella también se apeó del coche. "Yo lo vi sin vida". No se fue porque, "si corro, ¿no me va a pegar un tiro a mí?". "Yo me quedé en shock", afirmó.

Vanesa afirmó que ella tuvo que ayudarle a quitar la funda del asiento del coche. Explicó igualmente cómo el conductor tiró la bandolera por la ventana, falló y se paró para tirarla detrás del vallado. Una vez en el barrio, Manuel le dio 50 euros para que pillara y le dijo que llamara a Curro, el otro acusado. "Compré 15 euros y me metí en mi casa", explicó. "De esto no le cuentes nada a nadie o caemos los dos", la habría advertido 'El Cojo'. Ella atendió aquella tarde la petición, pero al día siguiente contó lo ocurrido a la Policía: "El error que cometí fue no contarlo entonces".

Ante esta testifical, la acusación particular ejercida por la familia ha rebajado su petición para Vanesa, de cómplice a encubridora.

Curro, el repartidor de comida

En última instancia declaró Curro. Solo la acusación particular le señala como la persona que le entregó el arma homicida a Manuel 'El Cojo'. De hecho, este último fue detenido en el bar donde trabajaba el hombre repartiendo comida.

Curro respondió a la Fiscalía, a pesar de que no le acusaba. "Reparto comida y consumo drogas. Cocaína y caballo", comenzó a explicar. Contradijo la versión expuesta por Manuel 'El Cojo', que había asegurado que le llevaba comida a Vanesa. "Yo le llevaba comida a Manuel y fumaba con él. A Vanesa no". También conocía de esto mismo al finado.

En su casa no encontraron ningún tipo de arma. Solo un testigo le acusó por una conversación que había escuchado entre los dos acusados en un fumadero. Se le acusa de tenencia ilícita de armas.

La entrega del objeto del veredicto

La Fiscalía pide para 'El Cojo' un total de 33 años y nueve meses de prisión por estos hechos. Desgranados, la solicitud es de 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, aplicándosele un agravante de reincidencia; cinco años de prisión por un delito de robo con violencia, con la agravante de reincidencia; y otro año y nueve meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma corta. Se le podría imponer una multa de 2.700 euros por un delito de falsedad en documento oficial. En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice con 370.000 euros a la familia de la víctima.

Para Vanesa, el Ministerio Público pide tres años de prisión por la comisión de un delito de encubrimiento. Solo la acusación particular ejercida por la familia de la víctima acusa al tercer varón por ser quien entregó el arma homicida a El Cojo. Se le acusa de un delito de tenencia ilícita de armas, aunque los policías nacionales que registraron su casa no encontraron el arma y ningún testigo ha logrado atestiguar tal extremo. Es el único que no está en prisión provisional por lo ocurrido.

El próximo lunes se llevará a cabo la entrega del objeto del veredicto. Tras esto, el jurado popular deberá decidir a quién y por qué culpa o no de lo ocurrido.