Manuel 'El Cojo' asesinó y abandonó a un hombre en el mercadillo de Parque Alcosa: el jurado cree también que le robó

El jurado popular encargado de enjuiciar el crimen de Parque Alcosa ha considerado culpable de asesinato a Manuel 'El Cojo'. Tras una deliberación de poco más de 24 horas, el tribunal ha entendido que el hombre disparó al finado en su coche, cuando iban a hacer un porte de droga, y luego abandonó su cadáver junto al mercadillo del citado barrio sevillano. A la mujer que iba con ellos en el coche se le ha catalogado de encubridora, al menos en las primeras horas tras lo sucedido, ya que finalmente fue quien narró todo lo acontecido. No se pudo probar nada en contra del tercer acusado, al que la Fiscalía tampoco entendía responsable de ningún ilícito.

En una sesión vespertina, el jurado leyó su veredicto. El mismo seguía la línea de la acusación de la Fiscalía y el relato de una de las acusadas. El día de los hechos, Manuel 'El Cojo' recogió tanto a la víctima como a la otra acusada en su coche. A ella le dijo que no se sentara en su sitio habitual, sino detrás del piloto. El jurado cree que fue porque en el asiento de detrás del copiloto llevaba escondida el arma homicida.

El vehículo emprendió la marcha. A medio camino, Manuel se detuvo esgrimiendo que le había saltado un aviso de avería. Se bajó del coche, abrió la puerta trasera derecha y disparó en la cabeza al finado, situado en el asiento del copiloto.

Tras esto, el coche continuó la marcha unos metros. El acusado sacó del coche a la víctima y la dejó tirada en una zona junto al mercadillo de Parque Alcosa. Se quedó con las cosas personales del finado, entre ellas una bandolera con 1.050 euros que luego tiraría.

El jurado también entiende probado que se dirigió a una gasolinera para limpiar el coche, con Vanesa aún en el vehículo. Luego, la llevó a las Tres Mil Viviendas y le dio 50 euros para que comprara droga y se relajara.

Por último, también han ratificado en su exposición que la familia de la víctima lo estuvo buscando aquella tarde. Manuel llevó en el coche a varias mujeres, entre ellas Vanesa, que durante las primeras horas no contó lo ocurrido. Finalmente, la acusada acabo narrando lo ocurrido cuando fue requerida por la Policía.

Manuel 'El Cojo' al día siguiente modificó la matrícula de su coche para no ser identificado por la Policía. Cambió un 3 por un 8 y una F por una E, según entendió probado el jurado.

En el caso del tercer acusado, Curro, solo señalado por la acusación particular, el jurado entendió que no se ha podido demostrar el delito de tenencia ilícita de armas.

Libertad para Curro y 4 meses de cárcel para Vanesa

Tras la lectura del veredicto, las partes solicitaron las penas definitivas para los acusados. La Fiscalía se mantuvo en la petición de 33 años de prisión para Manuel, al que se le contabiliza una atenuante por drogadicción y una agravante de reincidencia. 25 años por asesinato, otro por tenencia ilícita de armas, 5 por robo con violencia y 2 por falsedad documental.

La acusación particular, por su parte, solicitó para este acusado una pena de 24 años por el asesinato, 5 por el robo, 3 por tenencia ilícita de armas y 2 por falsedad documental. En total, 34 años de cárcel.

A Vanesa, el jurado la consideró culpable de encubrimiento, aunque con la atenuante de colaboración con la justicia. La Fiscalía solicitó para ella cuatro meses de prisión, mientras que la acusación pidió cuatro. Su defensa siguió abogando por la absolución, ya que cree que el tipo penal no está bien aplicado y es incompatible con la atenuante que se le solicita. En caso de que no sea así, entiende que la pena que se le debe imponer es de tres meses.