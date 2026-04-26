Manuel quería ser futbolista y acabó siendo prostituido por una red de trata en Cádiz: "Jueces y guardias siguen con su vida, a mí me la jodieron"

"Terminé de declarar en el juicio y estuve gritando. Me dejaron desahogarme. Es que me prostituyó, me reventó la vida. A la salida del juzgado, alguien me dijo: esto ha terminado. Terminó para ustedes, a nosotros nos reventó. Los jueces siguen con su vida, la guardia civil sigue con su vida, pero nosotros ya no podemos seguir con la vida que teníamos". Manuel (nombre ficticio para proteger su identidad) habla nada más terminar el proceso judicial contra la red de trata que le explotó sexualmente, desarticulada la Operación Promises.

Llegó a España con el sueño de ser futbolista, pero fue engañado. Lo cuenta para no romperse más: "Me gustaría contarlo con el fin de que esto no pase y que los personajes que crean las leyes no nos vean como inmigrantes y simples objetos, porque sinceramente ha sido el juicio más desastroso de la historia".

El juicio contra la red de trata reventada durante la denominada Operación Promises de la Guardia Civil se celebró esta semana en Jerez de la Frontera, en la sede de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz. Durante dos días, martes y miércoles, declararon los dos acusados y 16 testigos, nueve de ellos protegidos. Aunque lo de protección es una manera de hablar, porque según esta víctima, "antes de entrar a declarar nos los encontramos [a los acusados] cara a cara"; después del juicio "se sentaron al lado nuestra en una cafetería". "Que yo me tenga que cruzar con estas personas antes de declarar... Que el juzgado no haya tomado represalias".

La sensación durante las sesiones judiciales de esta víctima es que se han hecho "muchas cosas mal". El juicio ha tardado en llegar cinco años a la Audiencia Provincial; algunos abogados que defendieron a estas víctimas se encontraron ya con los escritos de acusación presentados, no han tenido atención psicológica en este tiempo. "Nos hubiera gustado que nos hubieran tratado como víctimas y no como hombres", explica Manuel. Tiene la sensación de que si se cambiase a mujer, "el trato hubiera sido diferente, por ejemplo en el tema psicológico. Ellas tienen un pequeño empuje y nosotros no. Qué triste", se lamenta. "Hay tantas cosas mal".

¿Qué necesita esta víctima para que le sea reparado el daño? "Me hubiese encantado que hubiera sido de otra manera. Una simple llamada, un mensaje. Se supone que el sistema te va a ayudar, que tiene personas para protegerte", apunta. "No hemos tenido ninguna ayuda. Cada uno ha hecho lo que ha podido para salir adelante. Uno ha conseguido graduarse, otro ha conseguido abrir un negocio, otros lo estamos intentando...".

"Me he sentido muy juzgado"

El juicio les ha sido "favorable" en principio. Reconoce que los abogados han hecho lo que han podido con lo que tenían de la instrucción. "Da lástima que su trabajo se vea empañado por toda la mierda que hubo anteriormente", expone.

La Fiscalía acusa por estos hechos a dos varones de dos delitos de determinación a la prostitución y pide tres años de prisión por cada uno de ellos. Además, les señala como autores de cuatro delitos de proxenetismo en grado de tentativa y solicita una pena de 1 año y diez meses de prisión por cada ilícito. En total, la solicitud de cárcel alcanza los 13 años de cárcel. Uno de ellos ha reconocido los hechos, según esta víctima. El otro no se termina de aclarar qué relación tenía con la trama.

La declaración de Manuel duró más de una hora y media. "Me he sentido muy juzgado ante tantas preguntas", reconoce. Pero aparte, lo peor es sentir la "frustración" de ser poco más que alguien en un proceso judicial demasiado largo. "Ya se desarticuló y cada uno a su vida. ¿Y nosotros qué? ¿Somos objetos? ¿No valemos?". Ahora que solo queda esperar a la sentencia, por primera vez se han dicho: "Hemos hecho lo correcto porque durante seis años ha sido un calvario".

Una red que explotó en 2020

El caso juzgado esta semana en la Audiencia Provincial con sede en Jerez de la Frontera trató el caso que sacó a la luz la Operación Promises de la Guardia Civil. Los agentes del Instituto Armado lograron desarticular en Prado del Rey (Cádiz) una red de trata de personas que se dedicaba a captar a jóvenes futbolistas sudamericanos y traerlos a España para vender sus cuerpos a otros hombres

Tres personas fueron detenidas por formar parte de la organización. Uno de ellos fue absuelto durante la instrucción. Los otros dos son los acusados que se han sentado en el banquillo. En aquel momento, fueron liberados ocho jóvenes, uno de ellos menor de edad, que estaban hacinados en una vivienda en condiciones infrahumanas en la Sierra de Cádiz. Los servicios "siempre eran con hombres de alto standing", contó Manuel a El Correo de Andalucía en la previa del juicio.

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Para Manuel es importante que esto no se vuelva a repetir y que el sistema no vuelva a fallar. Las indemnizaciones ya no valen nada para él, son insignificantes casi. Porque el dinero va y viene, pero la vida "ya me la jodieron".