Un jurado popular juzgará la muerte del hombre agredido en una pelea de tráfico en Los Remedios. Así lo ha ordenado este jueves la magistrada al cargo del caso, que ha acordado incoar el procedimiento para un juicio ante tribunal del jurado por un supuesto delito de homicidio, recogido en el artículo 138 del Código Penal. Además, ha citado a declarar al presunto culpable el próximo 27 de mayo.

Por su parte, el abogado José Antonio Sires, encargado de la defensa de la familia de la víctima, ha anunciado que impulsará "todas las actuaciones necesarias para que la gravedad real de los hechos sea plenamente determinada y jurídicamente calificada conforme a su verdadera naturaleza, sin renunciar a ninguna de las responsabilidades penales que pudieran derivarse". "La familia exigirá justicia hasta el final por esta muerte violenta".

"La gravedad de los hechos investigados exige una respuesta judicial firme y rigurosa. La sociedad no puede permanecer indiferente ante episodios de violencia de esta naturaleza", ha recalcado el propio Sires tras el auto emitido por la magistrada de Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla número 5. "Por ello, esta representación procesal trabajará con absoluta determinación para que las circunstancias de la muerte de A.L.V.V. sean plenamente esclarecidas y para que la familia obtenga la tutela judicial efectiva que merece".

Una agresión por una pelea de tráfico

Los hechos ahora juzgados tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, cuando un hombre de 44 años agredió a otro "durante un altercado de tráfico" en la calle Virgen del Águila esquina con la avenida Flota de Indias, frente al Real de la Feria, tal detalló el perfil Emergencias Sevilla. La víctima, de 49 años, fue trasladada al Virgen del Rocío “en estado crítico”, aunque tras pasar varias horas ingresado en la UCI, finalmente perdió la vida en este centro hospitalario al día siguiente.

Testigos presenciales de los hechos relataron a este periódico que todo comenzó cuando la víctima, "un trabajador que se dedica a desmontar la Feria", quería cruzar el paso de cebra que atraviesa la avenida Flota de Indias para llegar al Real. En ese momento, "un vehículo se saltó un semáforo en rojo", una conducta que le recriminó el peatón al conductor. "De pronto, un hombre alto con pintas de estar muy fuerte se bajó de la furgoneta y le dio un puñetazo en la cabeza".