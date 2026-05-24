'Dinamita Montilla' se sienta en el banquillo por el asesinato de un joven en Málaga en 2022

José J.M., más conocido como Dinamita Montilla, se vuelve a sentar este lunes en el banquillo. En esta ocasión lo hace como presunto autor del asesinato de un joven en 2022 en Los Montes de Málaga, por el que la Fiscalía le pide una pena de 26 años de prisión. Antes de estos hechos, el propio Montilla ya pasó por la cárcel tras ser condenado por otros cuatro homicidios cometidos en esta misma provincia andaluza en los años 80, y en la actualidad se le investiga también por la muerte violenta de la sevillana Esther Estepa.

El juicio por el asesinato del joven de Los Montes arranca este lunes 25 de mayo ante un jurado popular, que tiene previsto emitir su veredicto el próximo 29 de mayo, según ha informado el TSJA. Previo al fallo, se ha fijado en estos días intermedios la declaración sobre este caso de testigos, agentes, peritos de distintos servicios de la Policía Nacional y médicos forenses.

Los hechos que ahora se juzgan sucedieron el 29 de agosto de 2022 en la zona conocida como Los Ciegos, cerca de una casa de apero de la familia de la víctima. Menos de dos años después, la investigación policial llevó al arresto en Badajoz de Dinamita Montilla, para quien la Fiscalía solicita 25 años de prisión por un delito de asesinato y otro de robo con violencia, más otro año por tenencia ilícita de armas, según recoge Europa Press.

"Le disparó con una escopeta"

Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, detalladas por esta agencia de noticias, Montilla llegó a la finca de la familia de la víctima con una escopeta y entabló una breve conversación con el joven, quien después se fue a la zona donde estaban las algarrobas. Una vez allí, presuntamente, "se vio sorprendido por la presencia" del acusado, que "lo había seguido".

El fiscal, en palabras recogidas por Europa Press, señala que el acusado se aseguró de la "situación de soledad y desamparo" del joven "con la finalidad de obtener una ganancia ilícita". En ese momento, presuntamente el acusado, "con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa, le disparó con la escopeta".

El joven cayó al suelo, donde, presuntamente, "le disparó nuevamente, esta vez en la cabeza", según la acusación, lo que causó su muerte. Tras esto, dio la vuelta al cadáver y abrió la mochila, "utilizando el tirador de la cremallera grande" para llevarse lo que hubiera de valor (unos efectos tasados en unos 200 euros). Ahí, en esas cremallera, se hallaron "vestigios de tipo biológico" que marcaron la investigación policial de este caso.

Cuatro homicidios anteriores y uno investigándose

José J.M. lleva en prisión provisional desde su última detención. Aunque no es la primera vez que está entre rejas: Dinamita Montilla ya pasó mucho tiempo en una celda tras ser condenado a 123 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga en la década de los 80. Finalmente, salió en libertad en el 2013.

Asimismo, a día de hoy se investiga su presunta implicación en el asesinato de la sevillana Esther Estepa, ocurrido en el verano de 2023 y cuyo cadáver fue encontrado en Gandía un año más tarde. Un crimen que fue tratado en el documental El asesino de TikTok, lanzado en la plataforma Netflix hace solo unos meses.