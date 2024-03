La decisión definitiva de Bertín Osborne tras la prueba de paternidad: "Me quito del medio"

Si hay un hombre que es noticia día sí y día también, es Bertín Osborne. El cantante se encuentra inmerso en una nueva polémica paternidad (de la que no quiere hacerse cargo) y actualmente está a la espera de las pruebas para conocer si realmente el hijo de Gabriela Guillén es suyo o no. Parece que la paternidad ha ablandado el carácter de Bertín, que ahora se muestra más sincero y entregado que nunca a su público tras su reaparición en los escenarios, hablando también de su próximo "adiós".

Con un público completamente entregado, Bertín comenzaba su concierto haciendo un repaso por algunas de las canciones que han formado parte de su vida, pero también por algunas anécdotas que le han acompañado en estos años subido sobre un escenario. Tras unas semanas en las que el cantante lo pasó realmente mal por culpa de la Covid-19, Bertín confesaba: "Me levantaba y me caía, o sea, una cosa impresionante". Verdaderamente preocupado por su estado de salud, Bertín le reconocía a su público que tuvo que volver al hospital para cerciorarse de que no había nada más: "Nunca jamás en mi vida he estado tan malo, malo como un perro. Nunca había estado siete, ocho días en la cama sin poder levantarme". Aun con secuelas, el cantante reconocía que le daba miedo subirse al escenario después de tanto tiempo sin cantar: "Me han dado toda la cantidad de porquerías que se puede tomar uno para no toser, estoy que no quiero ni reírme porque si me río, toso".

"Adiós"

Rodeado de una presión constante desde que conocimos la noticia de que Gabriela Guillen esperaba un hijo suyo, Bertín reconocía sobre el escenario que está dispuesto a dejar la televisión para dedicarse íntegramente a la música que es lo que verdaderamente le divierte: "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos". Llegado a este punto de su vida, Bertín prefiere dejar de lado la exposición mediática: "Seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos" ha reconocido, dejando entrever que sus polémicas con la paraguaya le han pasado factura y le han quitado las ganas de seguir trabajando en la pequeña pantalla.

Haciendo gala se su faceta más romántica, Bertín reconocía que la canción 'Abrazame, amor, abrazame' se la escribió a una chica con la que salió cuando tenía 20 años y que hace poco ha fallecido: "Me he enterado que la semana pasada se murió la pobre. Una chavala monísima, con 3 o 4 niños y un marido estupendo". A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde entonces, Bertín reconocía haberse visto afectado: "Esas cosas que te afectan ya, por qué, como decían, se está muriendo gente que no se ha muerto nunca".

Tras varias horas de concierto, Bertín agradecía el cariño recibido en Alicante y la gran acogida que había tenido: "Para mí es muy bonito volver porque de verdad, de verdad que os tengo que decir que lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez, ha sido muy, muy especial, muy especial".

Demanda por la paternidad

En el punto de mira por las informaciones que aseguran que recibió de Bertín Osborne transferencias por valor de casi 17.000 euros, y que compaginó al presentador con otro hombre -y de ahí que este dude sobre la paternidad de su hijo- Gabriela Guillén ha dado la cara en '¡De viernes!' y, además de lamentarse entre lágrimas que no entiende por qué el cantante cambió de la noche a la mañana, ha confirmado que ya ha presentado la demanda de paternidad para que se someta a las pruebas de ADN y demostrar que es el padre de su bebé.