Adiós a Belén Esteban: "Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio"

Alejado del foco mediático desde que perdió el juicio contra

Belén Esteban

en 2018 y fue condenado a pagar 600.000 euros a la 'princesa del pueblo',

Toño Sanchís

ha reaparecido ante las cámaras y, sin pelos en la lengua, se ha acordado de la que durante años fue su representada y le ha lanzado un demoledor dardo por el complicado momento que atraviesa la colaboradora desde el final de 'Sálvame' el pasado junio.

Y es que aunque en cada una de sus apariciones la ex de Jesulín de Ubrique se ha mostrado feliz y ha dejado entrever que pronto la veríamos de nuevo en la pequeña pantalla, lo cierto es que Belén es de las pocos rostros del mítico programa de Mediaset que -a diferencia de Terelu y Lydia Lozano que han fichado por TVE, o Gema López, Alonso Caparrós o Laura Fa, que están en Antena 3- todavía no ha encontrado un nuevo trabajo.

"Paso. Pasa palabra" ha afirmado rotundo

Toño

cuando le hemos preguntado por Belén, a la que ha dedicado una durísima sentencia: "Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban" ha asegurado sin nombrar a la de Paracuellos.

Sobre cómo se encuentra tras haber tocado fondo por su derrota en los juzgados frente a 'la' Esteban, su exmanager confiesa que "estoy tranquilo, muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo y bien. Estoy en otra fase, dentro de lo audiovisual, ahora estoy produciendo teleseries y muy bien".

"Creo que no hay que resetear las cosas, hay que resetearse la cabeza, las cosas tienen que estar ahí y saber hacia dónde vas, lo que quieres y en ese sentido lo tengo muy claro, estoy bien. Hay cosas que no se olvidan, no es tan fácil olvidar, pero se apartan, porque el día a día tiene que seguir" añade, reconociendo que aunque en su día lo pasó muy mal, "ahora estoy en otro modo totalmente distinto y muy bien, contento y trabajando. Dándolo todo".