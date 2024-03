Destapan la verdadera razón que llevó al despido de Carlota Corredera en Telecinco

Carlota Corredera lleva muchos meses alejada de la televisión. Desde que Telecinco

decidió prescindir de ella

, la gallega ha decidido enfocar su carrera hacia las redes sociales y su podcast 'Superlativas', que produce junto a su marido.

Nunca han salido a la luz los motivos reales que llevaron al grupo de comunicación ha despedirla, pero en alguna que otra entrevista, Carlota dio pistas sobre la razón que ella intuía. Y es que la presentadora ha reconocido que su posicionamiento en el caso de

Rocío Carrasco

y con el feminismo le había costado su trabajo en Telecinco.

"No me puedo arrepentir de algo que he elegido voluntariamente, de haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y de feminismo, aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele", confesó en una entrevista en 'El País'.

Y parece que sus sospechas han sido confirmadas por un exdirectivo que formaba parte de la cadena. Baldomero Toscano, exdirector de producción de programas del grupo italiano, concedio una entrevista para Radio Isla Cristina en la que se ha pronunciado sobre el papel de Carlota Corredera y el tratamiento del caso de Rocío Carrasco.

"Hubo algún problema con Carlota, enarboló una bandera excesiva y con Rocío Carrasco creo que la cadena cometió un error. El argumento era necesario, denunciar el maltrato", ha asegurado. Unas palabras que confirman que en la cadena se valoró negativamente la firmeza y el posicionamiento de la presentadora.