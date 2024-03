De ganar miles de euros tras Gran Hermano a "trabajar en la ONCE vendiendo cupones": "Nos merecemos lo que nos pasa"

Raquel Morillas se dio a conocer en la 3ª edición de 'Gran Hermano'. Su paso por Gran Hermano dejó momentos únicos, por su carácter. Tras salir de la casa, Raquel Morillas inició una relación sentimental con Noemí Ungría, también concursante del reality.

En 2003 el destino de

Raquel Morillas y Noemí Ungría sufrió un duro golp

e, cuando la pareja sufrió un grave accidente de tráfico. Raquel fue la que peor parada salió del mismo y, como consecuencia, sufrió graves heridas en la cara que le afectaron a la vista. Por esta razón y tras años de lucha, Raquel Morillas consiguió que le reconociera su discapacidad. Fruto de ello surgió una oportunidad laboral ante la que Raquel se muestra de lo más ilusionada. Tal y como ella anunció en un vídeo en Youtube, Raquel Morillas empezó a trabajar para la ONCE vendiendo cupones.

La exconcursante

de Gran Hermano

ha parecido en el

Deluxe

. “Trabajo en la ONCE vendiendo cupones. Es lo mejor que me podía haber pasado en la vida. Estoy encantada y me lo paso pipa con la gente”, decía. Raquel Morillas está muy feliz y asegura que está en uno de sus mejores momentos: “Me casé en 2020, tengo un buen trabajo, la mejor pareja del mundo y tengo salud”, explicaba la ex gran hermana, que, además, afirma que lleva seis años sin jugar, una adicción de la que ha conseguido salir.

La concursante de ‘GH’ vivió una tormentosa relación con

Noemí Ungría y

no quiere saber sobre ella: “No la he perdonado”, decía de la mujer con la que se casó tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra. De hecho, Noemí ha reaparecido en el plató de Fiesta para hablar de su actual vida pero también de su pasado. Tras vivir una tormentosa relación con Raquel Morillas, Noemí se alejó de los medios de comunicación. En el año 2009, se caso con el paparazzi Enric Bayón, con quien tiene dos hijos. ¿Echa de menos la televisión? ¿Tiene relación con Raquel?

“Yo desconocía lo que decían de mí”, cuenta Noemí cuando habla de su alejamiento de la tele, “pero claro, lo que se veía de mí era bronca. Yo no he dejado a la tele, la tele me dejo a mí. No borraría nada. Lo pasas mal y bien y aprendes. Nos merecemos lo que nos pasa porque nos enseña". Noemí no tiene relación con su expareja, ni quiere hablar de ella. Dice no arrepentirse de nada de lo que vivió, “pero malos recuerdos hay”. Eso sí, Raquel Morillas sí ha hablado de ella. Le hemos llamado y esto es lo que nos ha dicho:

“Siempre que se ha acercado a mí, ha sido para algo malo. Nada se me remueve, cero, me da igual, como si me dices que está muerta. No creo que haya un reencuentro, porque la última vez fue en un ‘Deluxe’ y se tomó un trankimazin”. Para Raquel, Noemí miente siempre y cree que no tiene el valor para “tener un cara a cara conmigo”.

Tras ver este vídeo, Noemí se pronuncia al respecto, ¿le afecta este duro ataque por parte de su exmujer?: “No quiero saber nada de este tema, no tengo la necesidad de remover cosas de hace años. Ni me duele ni no me duele, es parte del pasado”, sentencia.