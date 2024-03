El torero que rechazó Supervivientes: puso como condición que Jorge Javier no fuese presentador

La nueva edición de Supervivientes ya ha comenzado y la convivencia en Honduras ha empezado a pasar factura en alguno de los concursantes, que ya han protagonizado los primeros enfrentamientos. No hay duda que Carmen Borrego es una de las principales figuras de esta edición y la que más atractivo puede tener para el público, y está respondiendo acorde a las expectativas.

La hija de María Teresa Campos no se ha esperado para dar los primeros titulares. Antes del comienzo del concurso, en la convivencia previa, Borrego tuvo un tenso enfrentamiento con Ángel Cristo Jr., posteriormente, audiencia, compañeros y colaboradores estaban deseosos de presenciar uno de los momentos más esperados, el salto desde el helicóptero.

Borrego volvió a confirmar las expectativas. Su salto fue el mejor valorado por el público que le dio la ventaja de cambiarse por cualquier otra persona del bando contrario. Tanto su hermana Terelu, como su sobrina Alejandra Rubio han estado hablando largo y tendido sobre cómo afrontaría el concurso Borrego y cuál sería su actitud, por el momento está sorprendiendo a todo el mundo. No obstante, la participación de Borrego no siempre ha estado clara, ya que en su lugar se buscaba el regreso televisivo de toda una celebridad de principios de los 2000.

Un torero en Supervivientes

Los toreros son unas de las figuras más reclamadas en el mundo del corazón. Suelen cumplir un cierto patrón que hace que su vida fuera de los ruedos llegue a ser tan emocionante como dentro. Esto mismo debieron de pensar en las oficinas de Cuarzo Producciones, empresa que gestiona y organiza Supervivientes, ya que su primera opción para tener un concursante estrella era contratar a un torero.

Pero no a uno cualquiera, no todos valían. Se requería cierta emoción por parte de la persona que tenían en mente para ir a Honduras. En una edición tan rompedora como esta, la figura de Jesulín de Ubrique hubiese supuesto la guinda en el pastel. La idea de que el exmarido de Belén Esteban participase en el concurso era muy atractiva y llegaron a ponerse en contacto con él.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Ni el dinero, ni los caprichos del torero eran un impedimento. Solo una condición que impuso fue lo que hizo imposible su presencia en el concurso. Jesulín les retó, asegurando que él no participaría en el programa mientras fuese presentado por Jorge Javier Vázquez.

El regreso del antiguo presentador de Sálvame era uno de los mayores reclamos de esta edición. Internamente, ya se conocía que iba a conducir el programa, algo que parece que no convencía al torero. Sin embargo, este no sería el motivo principal. La excusa de Jorge Javier estaría tapando el verdadero motivo y es que Jesulín no estaba dispuesto a dejar a su mujer y su hija durante un periodo de tiempo.