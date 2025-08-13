Cambios a la vista
RTVE prepara una revolución en las tardes de La 1 con el nuevo magacín de Marta Flich, que ya tiene título
La cadena pública reorganizará su franja vespertina tras La Vuelta a España, con la posible salida de ‘La Pirámide’ y el estreno de ‘Directo al grano’.
Carlos Merenciano
RTVE ha movido ficha esta semana en las tardes de La 1. La corporación ha suspendido la emisión de ‘La Pirámide’ en varios días para emitir en simulcast con La 2 el magacín ‘Malas lenguas’. Así ocurrió el lunes y se repetirá miércoles y jueves, mientras que el martes el concurso tampoco se ofreció por la retransmisión del último partido de la pretemporada del Real Madrid.
El concurso presentado por Itziar Miranda, alabado por la crítica, no ha logrado hacerse un hueco en la franja de 19:15 a 20:10 horas. Sus 15 entregas emitidas hasta ahora registran una media de 5,6% de cuota y 376.000 espectadores, sin evolución positiva. RTVE ha detenido las grabaciones antes de lo previsto, según ha desvelado Vertele, dejando en el cajón alrededor de 20 entregas que podrían reubicarse en la parrilla, como ya ocurrió con ‘El Cazador’.
La programación de La 1 se verá además condicionada por La Vuelta a España, que se celebrará del 23 de agosto al 14 de septiembre. Durante las etapas que se emitan en la cadena principal, ‘Malas lenguas’ mantendrá su emisión en La 2, y el resto de la tarde seguirá con ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’, ‘La Pirámide’ y ‘Aquí la Tierra’, salvo que los cambios de esta semana lleven a modificar la continuidad del concurso.
El gran movimiento llegará con ‘Directo al grano’, el nuevo magacín diario que presentará Marta Flich en la televisión pública. Producido por La Osa Producciones y Mediapro, el formato busca replicar el éxito de otros espacios informativos y de actualidad de la cadena. RTVE podría optar por estrenar el programa el lunes 15 de septiembre, justo después de la Vuelta, y reorganizar su franja vespertina para reforzar su oferta y cerrar la reconstrucción de sus tardes. A pesar de eso, la decisión aún no está tomada, y aún queda por ver qué ocurrirá con la grabación de los programas pilotos. Una vez se produzcan estos primeros programas, la corporación tomará la decisión de cómo reorganizar sus tardes.
