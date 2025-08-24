Blas Cantó, obligado a pasar por quirófano de urgencia tras sufrir un accidente reformando su casa
El colaborador de 'Zapeando' se cortó el tendón de Aquiles.
Kevin Rodríguez
Madrid
El cantante Blas Cantó ha preocupado a sus seguidores al mostrar en sus redes cómo ha tenido que pasar por quirófano de urgencia.
El colaborador de 'Zapeando' se encontraba haciendo una pequeña reforma en casa: "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina". Y de repente, ocurrió: "Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles".
"En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar", confirma el artista en sus post de Tik Tok.
El murciano además habla de que la operación fue rápida, consciente de que lo complicado comienza ahora: "Viene lo más duro: la recuperación", concluye.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
- La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación