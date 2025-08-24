Tragedia en el rodaje de 'Emily en París': muere repentinamente uno de sus asistentes de dirección
Diego Borella se desplomó mientras grababa una de las escenas de la serie en Viena
Redacción Yotele
Tragedia en el rodaje de la nueva temporada de 'Emily en París'. Diego Borella, asistente de dirección de la serie falleció a los 47 años este jueves 21 de agosto mientras grababa una escena de la ficción de Netflix.
Borella era uno de los miembros del equipo de la producción que está grabando esta nueva tanda de episodios en Viena.
Tal y como informa el periódico italiano Corriere Della Sera, el asistente se desplomó justo antes de grabar una escena en el Hotel Danieli. El equipo médico atendió con rapidez a Borella, pero sin embargo cuando la ambulancia llegó a las instalaciones sólo pudo certificar su muerte.
"Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", comunicaba un portavoz de Paramount Television Studios.
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
- La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación