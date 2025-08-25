Regreso esperado
Antena 3 lanza el tráiler más espectacular para anunciar la nueva temporada de 'La Voz', con la llegada de un coach inédito
Eva González repite como presentadora y Mika se estrena como coach en la versión de adultos.
Carlos Merenciano
Antena 3 calienta motores para el estreno de la nueva edición de 'La Voz'. El talent show vuelve muy pronto a la parrilla de la cadena con Eva González al frente y con un equipo de coaches formado por Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika. Este último vivirá su debut en la versión de adultos tras haber pasado previamente por 'La Voz Kids' como asesor.
La cadena ha lanzado un tráiler promocional inspirado en 'Misión Imposible', donde los cuatro artistas se enfrentan a divertidas misiones antes de volver a ocupar los icónicos sillones rojos. Mika es el gran protagonista de la pieza, que se convierte en el arranque oficial de la campaña promocional.
La nueva temporada llega tras los buenos datos de la edición anterior, que lideró la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de espectadores de media. El programa alcanzó cada semana a más de 3,7 millones de espectadores únicos, consolidándose como uno de los grandes éxitos de la televisión en abierto.
Consolidado ya como un referente internacional, 'La Voz' regresa con la misión de volver a reunir a la audiencia y descubrir a las mejores voces anónimas del país.
