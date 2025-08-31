Programación
Mediaset mueve ficha y toma una importante decisión sobre el futuro de 'First Dates': ¿Qué pasará a partir de septiembre?
El programa de Cuatro saltó a Telecinco este verano, pero con el inicio del nuevo curso parece que se mantendrá en el canal mayor
Redacción Yotele
Mediaset mueve ficha y toma una importante decisión de cara a septiembre. La compañía había cambió de cadena este verano 'First Dates', ascendiendo el programa de Carlos Sobera de Cuatro a Telecinco. Sin embargo, el verano televisivo llega hoy a su fin y parece que en el grupo audiovisual ya saben qué pasará con él a partir de septiembre.
En la guía de programación de Telecinco para mañana lunes, el dating show aparece en la parrilla a las 22:00 horas, por lo que parece que la cadena se quedará con el espacio tras sus buenos resultados de audiencia este verano.
Además, Cuatro estrena la temporada televisiva con lo nuevo de Antonio Pampliega también mañana y su telonero no será el programa de Carlos Sobera, sino una reposición de 'Viajeros Cuatro'.
Aunque desde Mediaset no han confirmado si 'First Dates' volverá a su cadena original, todo indica que no será así y que se mantendrá en el access de Telecinco. Mañana lunes tendrá su primera prueba de fuego, pues se estrenan las nuevas temporadas de 'El Hormiguero' y 'El intermedio' en esa franja y Pepa Bueno entrevistará a Pedro Sánchez en su regreso al Telediario.
Por otro lado, es cierto que el inicio de temporada en la cadena de Fuencarral se ha establecido para el día 8 de septiembre, que es cuando regresarán Ana Rosa y se estrenará Joaquín Prat en las tardes. Quizás sea ese el día determinante para saber si el programa de citas se queda en Telecinco o vuelve a Cuatro, pero de momento septiembre comenzará como terminó agosto, con Carlos Sobera recibiendo solteros en su restaurante del amor en el 5 del mando.
