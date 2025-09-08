Nuevo look
Jorge Javier impacta al quitarse las gafas tras su operación de estética facial integral: "Las caras se asientan con el tiempo"
El presentador se puso al frente de 'Supervivientes All Stars' el jueves con gafas de sol y hoy se las ha quitado para estrenar la nueva temporada de 'El diario de Jorge'.
Kevin Rodríguez
Jorge Javier Vázquez sorprendió el jueves en 'Supervivientes All Stars' con su nuevo look. El presentador catalán se puso al frente de la gala con unas gafas de sol que no dejaban ver del todo su nuevo rostro, pero hoy se las ha quitado, impactando con su rostro e ironizando con el resultado.
"Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", decía el presentador que minutos antes aparecía en pantalla cubierto con un sombrero y una blusa para conectar con Joaquín Prat, que se ha estrenado esta tarde al frente de 'El tiempo justo'.
"¿No me has reconocido eh? Porque no parezco ni yo", comentó a un invitado una vez comenzado su programa, a eso de las 18:30 horas, aproximadamente, cuando el showman dedicó un elogio a su propio programa por el estreno de su segunda temporada: "Cuando empezamos hubo muchísima gente que nos decía que no íbamos a llegar y aquí estamos".
