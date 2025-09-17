Mediaset muestra 'Romi', su nueva serie con una joven detective sorda como protagonista: "Es un drama familiar donde varios mundos colisionan"

El South International Series Festival 2025 en Cádiz sirvió de escaparate para Romi, una de las ficciones más esperadas de Mediaset, que finalmente verá la luz en Prime Video el 26 de septiembre. Pese a ser un proyecto del grupo, sus responsables han confirmado que, por el momento, no está previsto su desembarco inmediato en Telecinco. “Las series hoy en día no se pueden acometer solo con el lineal, necesitan de las plataformas. El ventaneo es una ciencia casi nuclear”, señaló Ghislain Barrois, CEO de Mediterráneo y Telecinco Cinema.

La producción está liderada por María Cerezuela, que da vida a Romi, una joven detective sorda marcada por la muerte de su padre en un accidente. Inés París, directora de la serie, destacó la novedad de la propuesta: “Por primera vez se plantea como protagonista a una chica joven que además es sorda. Es una investigadora que resuelve casos, pero también es alguien que observa de un modo distinto al resto”. Esa capacidad, según explicó, funciona casi como un “superpoder” que convierte sus limitaciones en ventajas.

El creador Iker Azcoitia confesó que la inspiración surgió de una amiga actriz sorda y relató el riguroso proceso de documentación llevado a cabo junto a asociaciones, expertos y profesionales del sector. Además, recalcó la inclusión en el reparto de intérpretes sordos como Emma Vallejo Canales y Marcos Pereira. “Me interesa proponer personajes que rara vez tienen cabida en pantalla. Llevo tres años estudiando lengua de signos para poder escribir con responsabilidad”, aseguró.

El elenco se completa con Edurne Azkárate, que interpreta a la becaria Nere; Natalia Millán, en el papel de Alaia, madre y jefa de investigación en la Ertzaintza; Elena Irureta, como la abuela Garbiñe; y Unax Ugalde, que encarna a un ertzaina con vínculos personales con la familia. El contraste generacional y la mezcla de géneros, entre drama y comedia, refuerzan el carácter coral de la ficción. “Romi no es solo la serie de la detective sorda, es también la historia de un drama familiar y de varios mundos que colisionan”, resumió París.

El proyecto nació en el programa Showrunners de la ESCAC para apoyar a nuevos talentos, y tras varios parones -incluido el provocado por la pandemia-, fue desarrollado por Mandarina bajo la producción ejecutiva de Santi Botello. Tras su estreno en Prime Video, se espera que Romi llegue más adelante a Telecinco, consolidando la apuesta de Mediaset por historias innovadoras y con fuerte sello autoral.