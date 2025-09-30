Caso Alcàsser: El criminólogo Félix Ríos se persona en el el caso y descubre una nueva prueba, inédita hasta el momento

El caso Alcàsser vuelve a la actualidad judicial tres décadas después. Semanas después de la confesión de Miguel Ricart en un canal de YouTube, el criminólogo Félix Ríos, conocido por su implicación en la revisión de casos mediáticos, se ha personado en la causa y ha logrado que la jueza acepte la práctica de nuevas pruebas forenses, hasta ahora inéditas. Según ha explicado en el pódcast 'Animales Humanos', este paso supone un giro histórico: “Faltaba por hacerse un montón de pruebas que en los años 90 no existían, porque no había tecnología para ello”.

Ríos detalló que el equipo solicitó hasta ocho o nueve pruebas periciales, acompañadas de informes de especialistas que acreditaban la viabilidad de obtener resultados con las técnicas actuales. Entre ellas, el reanálisis de pelos hallados en la alfombra y las tapicerías de los coches, así como nuevas inspecciones a los vehículos implicados en la investigación. La jueza aceptó la mayoría de estas diligencias, aunque de momento solo se ha recibido el resultado de una de ellas: la reinspección de los coches de Miguel Ricart y Antonio Anglés.

El hallazgo no ha pasado desapercibido. La Guardia Civil detectó en el asiento trasero del Opel Corsa una reacción compatible con sangre, desconocida hasta ahora. Esa ubicación coincide con la declaración que Ricart ofreció hace 30 años, cuando señaló que Anglés golpeó a una de las jóvenes con la culata de una pistola provocándole una hemorragia. Aunque el ADN extraído no ha sido suficiente para cotejarlo con las víctimas, el descubrimiento abre una nueva línea en la investigación.

Ríos destacó que, en tres décadas, “no había habido un solo avance forense en nada relacionado con Alcàsser” y que, pese a las dificultades por el deterioro de los vehículos —expuestos a la intemperie, cristales rotos, suciedad e incluso inundaciones—, se ha logrado rescatar un indicio relevante. El criminólogo considera que este hallazgo confirma la necesidad de continuar con el resto de pruebas forenses admitidas, que todavía están pendientes de resultados.

“Quedan seis o siete informes más que tienen que llegar”, explicó, mencionando el análisis de pelos y muestras recogidas en la alfombra y otras prendas. El objetivo, asegura, es reducir al mínimo las sombras de duda sobre el caso y esclarecer si, como ya sugería la sentencia, pudo haber más autores implicados.