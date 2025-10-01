Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'Directo al grano'

Andrea Levy se engancha con Gonzalo Miró por un comentario sobre el PP: "¿Te ríes?"

El copresentador y la política se enzarzaron en un debate durante el programa

Gonzalo Miró en 'Directo al grano' / Andrea Levy en 'En boca de todos'

Gonzalo Miró en 'Directo al grano' / Andrea Levy en 'En boca de todos' / LA 1 / CUATRO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Gonzalo Miró y Andrea Levy se engancharon esta tarde en 'Directo al grano' a causa del PP. El programa abordaba el apoyo de los populares a una medida de Vox para que los centros municipales informen a las mujeres que pidan información acerca del “síndrome postaborto”.

Esther Palomera fue la primera en opinar: "En vez de Partido Popular tiene que llamarse VOX. Hay mala fe hacia las mujeres e ignorancia. Son una panda de ignorantes. El PP está en pleno viaje al centro".

A la opinión de la periodista se sumó el comentario del copresentador: "Su viaje al centro comenzó hace mucho tiempo, está siendo eterno". "Bueno… Algunos hemos sido del centro siempre. Vamos a ver", respondía Andrea Levy desatando la risa de Miró.

"A mí no me hace gracia lo que he dicho", se defendía la política, provocando de nuevo las risas de Gonzalo Miró: "A mí sí". "¿Te ríes de que sea del centro?", saltó de nuevo Levy. "Yo al PP nunca lo he visto en el centro", comentaba Miró. "No lo habrás visto tú y por eso le estarás dando muchas vueltas", se quejaba de nuevo la madrileña. "Por eso me río", sentenció el copresentador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
  2. Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
  3. Luces y sombras en la Feria de San Miguel: de la 'reconciliación' de Morante y Roca Rey a un duro suspenso ganadero
  4. Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
  5. El BCE manda una alerta a España: guarden dinero en efectivo para afrontar un nuevo apagón digital
  6. Metrovacesa inicia la construcción de una nueva promoción de 74 viviendas en Palmas Altas desde 200.000 euros
  7. Sevilla y Dos Hermanas ofrecen suelo para 14.000 VPO en Triana, Nervión, Sevilla Este, Palmas Altas o Entrenúcleos
  8. Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO

Andrea Levy se engancha con Gonzalo Miró por un comentario sobre el PP: "¿Te ríes?"

Andrea Levy se engancha con Gonzalo Miró por un comentario sobre el PP: "¿Te ríes?"

JC Reyes se despide de Guillermo 'el Galleta', el hombre asesinado en Palmete: "Descansa en paz, hermano"

JC Reyes se despide de Guillermo 'el Galleta', el hombre asesinado en Palmete: "Descansa en paz, hermano"

Localizan vivo y a la deriva a un joven que se perdió al intentar rescatar su moto náutica

Localizan vivo y a la deriva a un joven que se perdió al intentar rescatar su moto náutica

Volver para quedarse

Volver para quedarse

Alcalá de Guadaíra celebra en octubre el Día Mundial del Pan: estas son las fechas, inscripciones y actividades

Alcalá de Guadaíra celebra en octubre el Día Mundial del Pan: estas son las fechas, inscripciones y actividades

Los serenos vuelven a patrullar Sevilla con 50 agentes que vigilarán una treintena de barrios

Los serenos vuelven a patrullar Sevilla con 50 agentes que vigilarán una treintena de barrios

Suazo valora a Pellegrini como futurible seleccionador de Chile: Un entrenador como él le haría bien a la selección"

Suazo valora a Pellegrini como futurible seleccionador de Chile: Un entrenador como él le haría bien a la selección"
Tracking Pixel Contents