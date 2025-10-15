Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Televisión

Canal Sur Televisión suspende la emisión por la huelga general en apoyo a Palestina

La emisión de Canal Sur Televisión ha quedado en modo carta de ajuste tras finalizar el espacio de tertulia y actualidad Despierta Andalucía

Carta de ajuste en Canal Sur Televisión por la suspensión de la emisión por el seguimiento a la huelga convocada por los sindicatos en apoyo a Palestina

Carta de ajuste en Canal Sur Televisión por la suspensión de la emisión por el seguimiento a la huelga convocada por los sindicatos en apoyo a Palestina / EUROPA PRESS

El Correo

El Correo

Sevilla

Canal Sur Televisión mantiene suspendida su emisión desde las 10.00 horas de este miércoles 15 de octubre por el apoyo de su plantilla a la huelga general convocada por organizaciones sindicales en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".

La emisión de Canal Sur Televisión ha quedado en modo carta de ajuste tras finalizar el espacio de tertulia y actualidad Despierta Andalucía que se emite cada mañana antes de dar paso al magacín de actualidad y entretenimiento Hoy en Día que presenta Toñi Moreno y que este miércoles no se está emitiendo.

Noticias relacionadas y más

La RTVA acompaña la carta de ajuste de un mensaje en el que comunica que la programación queda suspendida por el seguimiento de la plantilla a la huelga convocada por los sindicatos a nivel nacional en apoyo a Palestina, pide disculpas a los espectadores "por las molestias que pueda estar ocasionando" y traslada su deseo de recuperar la emisión con normalidad "tan pronto como sea posible".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents